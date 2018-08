Brødre og far tiltalt: Mishandlede pige som led i opdragelse

To brødre og en far nægter sig skyldige i anklager om mishandling og vold i familien

Tre piger har gennemgået et sandt mareridt med grov vold og mishandling. Sådan lyder tiltalen mod pigernes far og to brødre.

De er alle tre tiltalt for mishandling af en af pigerne i perioden 14. august 2016 til 30. april 2018, mens faderen ligeledes er tiltalt for grov vold og mishandling af de to andre døtre.

Sagen kører i øjeblikket i Retten i Roskilde, og ifølge anklager Louise Hansen nægter de to brødre og faren sig skyldige i anklagerne.

En nu 15-årig datter fik, ifølge anklageskriftet, som led i opdragelsen, adskillige slag, herunder lussinger og knytnæveslag i hovedet og på kroppen flere gange om ugen.

Faderen skulle derudover i perioden op til 8. januar i år have tapet hendes mund fast og bagbundet hendes hænder, hvorefter den ene søn, ifølge anklageskriftet, slog pigen bevidstløs på faderens opfordring.

Satte strøm til datteren

Den 53-årige far er derudover tiltalt for at have mishandlet to andre døtre. Den anden datter, som i dag er 22 år, er, ifølge anklageskriftet, blevet mishandlet og udsat for grov vold og frihedsberøvelse over et år fra november 2009 til 2010.

Ifølge anklageskriftet blev hun blandt andet bundet til en stol med ledninger, fik tildækket munden med et stykke stof, hvorefter hun sad frirhedsberøvet i flere timer, mens faren, ifølge tiltalen, brændte hende på hænderne og ved munden med en kniv, ligesom han gav hende stød med en ledning, så hun fik brandsår på hænder og fødder.

Den tredje søster, som i dag er 20 år, blev, ifølge anklageskriftet, mishandlet og udsat for grov vold i perioden 16. oktober 2001 til 4. januar 2017 af faderen. Her blev hun blandt andet slået i hovedet til bevidstløshed samt blev brændt med en opvarmet kniv af faderen.

Nægter sig skyldige

Ifølge anklageskriftet så et vidne mange af de voldelige episoder og lod dem passere.

- Politiet fik kendskab til sagen efter en episode 30. april, hvor den yngste pige får kontaktet politiet. Det er optakten til det hele, siger Louise Hansen til Ekstra Bladet.

Anklageren har nedlagt påstand om udvisning for faren, hvis han bliver dømt.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen 6. september.