Brødre på Bornholm kendes skyldige i manddrab

To brødre er tirsdag formiddag kendt skyldige i drabet på Phillip Johansen efter voldsom mishandling i en skov på Bornholm.

Den 28-årige dansk-tanzanier blev fundet livløs med omfattende kvæstelser efter slag med rafter og knytnæver, stik med kniv og spark og tramp og brandsår over store dele af kroppen tidligt om morgen tirsdag 23. juni i år ved en bålhytte i skoven nord for Rønne.

Det var en tilfældig forbipasserende, der fandt Philip Johansens lemlæstede krop i skoven.

Erkender dødsvold

Retsformanden fortæller, at der er tale om en ensteming kendelse.

De vurderer, at der er tale om et drab i forening. Retten lægger vægt på, at begge tiltalte over et længerevarende tidsforløb på ikke under 15 til 20 minutter har udsat ofret for særdeles kraftfuld, mangeartet og brutal vold.

De to mænd på 23 og 26 år har erkendt dødsvold, men nægter sig skyldige i drab.

Retten lægger vægt på, at de titalte flere gange under volden mod Phillip Johansen holdt pauser, når ofret forekom bevidstløs, og at de tiltalte genoptog voldsudøvelsen, når han igen kom til sig selv. Også når brødrene bragte ham til bevidsthed med spark.

Efterladt hjælpeløs

Mads og Magnus Møller efterlod ifølge de tre dommere og samtlige nævninge Phillip Johansen i en hjælpeløs tilstand ved bålhytten. Det gjorde de efter at have brændt den 28-årige mands mobiltelefon og fodtøj.

Chefanklager Benthe Pedersen Lund har gennemgået mentalerklæringer af begge brødre.

Mads Møller er ikke sindssyg og var det heller ikke i gerningsøjeblikket. Han har både diagnoserne autisme og adhd, men har gennemført en landbrugsuddannelse, påpeges det.

Der kan ikke påpeges andre foranstaltninger, der er mere formålstjenlige end almindelig straf, lyder den psykiatriske vurdering.

Om Magnus Møller konkluderer mentalerklæringen, at han heller ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket. Lige som sin bror var han stærkt beruset, da overfaldet i skoven udspillede sig. Han har Aspergers syndrom, og lider som broderen af forstyrrelsen adhd.

