Brødre straffes med 14 års fængsel for drab på Bornholm

De to brødre straffes begge med 14 års fængsel for drabet på Philip Johansen

De to brødre Mads og Magnus Møller, der tirsdag blev kendt skyldige i at have dræbt Phillip Johansen i en skov på Bornholm, straffes med 14 års fængsel begge to.

Der oplyser retsformand Henrik Engell Rhod.

Der er afgivet 12 stemmer fra samtlige nævninge og dommere, og der er enighed om, at der er væsentlige skærpende omstændigheder i drabssagen, og at der er tale om en voldsom mishandling.

Fundet af forbipasserende

Den 28-årige dansk-tanzanier blev fundet livløs med omfattende kvæstelser efter slag med rafter og knytnæver, stik med kniv og spark og tramp og brandsår over store dele af kroppen tidligt om morgenen tirsdag 23. juni i år ved en bålhytte i skoven nord for Rønne.

Det var en tilfældig forbipasserende, der fandt Philip Johansens lemlæstede krop i skoven.

Retten har lagt vægt på, at brødrene flere gange under volden holdt pauser, når ofret forekom bevidstløs, og at de tiltalte genoptog voldsudøvelsen, når han igen kom til sig selv. Også når brødrene bragte ham til bevidsthed med spark.

Efterladt hjælpeløs

Mads og Magnus Møller efterlod ifølge de tre dommere og samtlige nævninge ofret i hjælpeløs tilstand ved bålhytten. Det gjorde de efter at have brændt den 28-årige mands mobiltelefon og fodtøj.

De nu dømte brødre måtte derfor efter rettens mening have antaget, at den hårdt kvæstede Phillip Johansen først ville blive fundet i løbet af den efterfølgende dag.

Retsformand Henrik Engell Rhod vurderer på rettens vegne, at det fremsatte krav om erstatning til Phillip Johansen er berettiget, men der henvises til at gøre det gældende ved en anden retsinstans.

De to mænd på 23 og 26 år har erkendt dødsvold, men nægtede sig skyldige i drab. Deres forsvarere, Peter Secher og Henrik Stagetorn, anker begge to rettens afgørelse til landsretten med påstand om strafformildelse.

