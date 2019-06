Brødre tiltalt for røveri: Truede med at rive øjnene ud på offeret

Tre jagtvåben og over 100.000 kr. i kontanter blev udbyttet ved et røveri i et privat hjem i Tranekær på Langeland, hvor røverne truede med en hammer og knivsblade fra hobbyknive.

Det kvindelige offer blev truet med at få revet øjnene ud, med at blive ’smadret’ og ’slået ihjel’, og hun udleverede et kontant beløb på mellem 100.000 og 150.000 kr. og 4400 euro, godt 32.000 kr.

Kvindens mand er jæger, og røverne forlod hjemmet med hans våben, en riffel af mærket Tikka, der var ladt med fire skarpe patroner, en Voere salonriffel, der også var ladt med fire patroner, samt et glatløbet haglgevær.

’Almindeligt’ røveri

To brødre på 30 og 31 år stilles 18. juni for Retten i Svendborg som tiltalte for røveriet. De nægter sig skyldige. Endnu to gerningsmænd er på fri fod.

Politiet har ikke rejst tiltale for hjemmerøveri, men for ’almindeligt’ røveri, der har en strafferamme på seks års fængsel.

Det skyldes, at brødrene i forvejen havde et bekendtskab eller relation til offeret, og så er der i lovens forstand ikke tale om et egentligt hjemmerøveri, hvor mindste-straffen efter retspraksis er fem års fængsel og kan stige op til 10 år.

Røveriet skete 26. november sidste år cirka klokken 20.15, og brødrene har siddet varetægtsfængslet bag lukkede døre i sagen, som politiet ikke har omtalt.

To ukendte på fri fod

De to brødre var nemlig, ifølge anklageskriftet, ikke alene om røveriet. Det blev begået sammen med to personer, som politiet ikke har kunnet identificere.

Ifølge tiltalen trængte de fire personer ind på adressen i Tranekær ved at skubbe til den forurettede, som både blev truet verbalt og med hammeren og knivsbladene.

Brødrene er også tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, fordi de forlod stedet med de røvede våben.