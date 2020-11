Brødretrio fængslet for narko: Betjent frygtede for sit liv

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Tre brødre på henholdsvis 27, 28 og 32 år er lørdag blevet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør.

Trioen er sigtet for i forening at være i besiddelse af cirka 400 gram amfetamin, og den 32-årig er desuden sigtet for vold mod tjenestemand og for at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Ekstra Bladet erfarer, at den 32-årige, der ligesom brødrene er omfattet af et navneforbud, tidligere har været tilknyttet rockermiljøet. Han tog plads i vidneskranken iført arbejdsbukser og en sort hættetrøje, som dog ikke skjulte tatoveringer på både hænder og i nakken.

Senioranklager Søren Harbo anmodede om lukkede døren under grundlovsforhøret, men efter protester fra Ekstra Bladet blev den del af sagen, der handlede om vold mod politiet og fareforvoldelse ikke omfattet af dørlukning.

Under fremlæggelsen dokumenterede anklageren fra to betjentes forklaringer. Her kom det frem, at de fredag formiddag fik en anmeldelse om en muligt brugsstjålet bil i Vanløse.

Da betjentene nåede frem til bilen, tog den ene betjent kontakt til føreren, mens den anden blev siddende i patruljebilen, hvorfra han var i radiokontakt med alarmcentralen.

Bakkede ind i politibil

Ifølge betjenten kunne han se sin kollega mosle med føreren og høre ham råbe 'giv mig nøglen, og vis mig dine hænder'.

Da han selv nåede op til førerdøren, forsøgte han også at få chaufføren ud, men i det samme gassede bilen op og bakkede fem-seks meter ind i patruljebilen. Alt imens kæmpede den ene betjent med føreren, og den anden hang over bildøren.

Det fik dog ikke føreren til at stoppe. Tværtimod. Ifølge betjenten gassede han op og fortsatte ind over fortovet, hvor betjente måtte slippe, før han ramte nogle altankasser. Undervejs blev flugtbilen påkørt af en civil patruljebil, der var kommet til assistance, men føreren fortsatte med den ene betjent hængende halvt ude af bilen.

I retten sad den 32-årige med armene over kors og fortrak ikke en mine under oplæsningen af betjentenes forklaringer. Imens lå hans ene bror - bevogtet af to betjente - og sov på en bænk i byrettens foyer, før han selv skulle foran dommeren.

Frygtede for sit liv

Betjenten, som først nåede op til bilen, har forklaret, at han frygtede for sit liv og førlighed, mens han kæmpede for at få bilen stoppet: 'Er det her, man skal miste livet', tænkte han ifølge forklaringen. Undervejs forsøgte han at trække benene til sig, da han var bange for at få ødelagt sine ben.

Til sidst fik betjenten fat i rattet og drejet det kraftigt til højre, hvorefter bilen ramte flere objekter og stoppede. Han forklarede også, at føreren forsøgte at tage hans tjenestepistol, før han blev anholdt.

Betjenten slog hovedet under flugten og havde efterfølgende smerter i knæet og rifter på håndryggen.

Efterfølgende fandt politiet cirka 100 gram amfetamin i bilen, og ved en efterfølgende ransagning fandt de yderligere 300 gram i en lejlighed i Vanløse. Det var i den forbindelse, at de to brødre blev anholdt.

Den 32-årige erkender amfetaminen i bilen, men nægter kendskab til stofferne i lejlighederne og vold mod poltiet.

De nærmere omstændigheder er Ekstra Bladet afskrevet fra at beskrive på grund af dørlukning, men dommeren mente, at der var tilstrækkelige bevise til at varetægtsfængsle ham i 23 dage.

Den yngste bror blev ligeledes fængslet i 23 dage, mens den mellemste fik ni dage. De nægter sig skyldige.