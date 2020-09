Brøndby-fans hylder afdød nazist på stadion

Brøndby IF tager afstand fra opsætningen af et banner, der hyldede den nylig afdøde og voldsdømte nazist Morten Baldur Karrebæk Pust

Søndagens 2-1 sejr over AC Horsens bragte Brøndby IF øverst i tabellen, men et banner på Brøndby Stadion kaster skygger over glæden på Vestegnen.

Før kampstart opsatte ukendte Brøndby-tilhængere et banner, hvor der stod 'Hvil i fred Baldur' med henvisning til den voldsdømte 40-årige nazist og Brøndby-hooligan, Morten Baldur Karrebæk Pust, der fredag i sidste uge blev meldt død.

- Vi tager skarpt afstand fra det, siger Christian Schultz, der er kommunikationschef hos Brøndby IF.

Han fortæller, at de efter cirka ti minutter af kampen blev opmærksomme på banneret, og derfor blev der sendt vagter op på tribunen for at fjerne det blå-gule banner.

Ifølge Christian Schultz havde en gruppe fans før kampen afleveret det blå-gule banner til stadionpersonalet, der herefter satte det op.

På Instagram bliver Morten Baldur Karrebæk Pust også hyldet med en Heil Hitler-hilsen. Foto: Instagram

På Instagram hylder ukendte Brøndby-hooligans også den selverklærede nazist, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Adolf Hitler tatoveret på maven.

Heil Hitler

'RIP gamle ven, vi ses i Valhalla! 88', lyder teksten. 88 symboliserer i nazistiske kredse Heil Hitler, da H er det ottende bogstav i alfabetet.

Før sin død var Morten Baldur Karrebæk Pust efterlyst af Vestegnens politi i forbindelse med et hjemmerøveri.

Politiet mener, at den 40-årige var en del af en trio, der natten til 2. januar i år brød ind hos en yngre kvinde med det formål at begå hjemmerøveri. De to andre mænd blev efterfølgende idømt fængsel i henholdsvis et år og tre måneder og halvandet år for det voldsomme røveri.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev han fundet død i England, men det har politiet ikke ønsket at kommentere.

Se også: Efterlyst i sag om hjemmerøveri fundet død

Morten Baldur Karrebæk Pust, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har huseret på den yderste højrefløj siden de tidligere teenage-år, har været indblandet i flere sager om personfarlig kriminalitet.

Påkørte 11-årig dreng

I 2009 blev han fængslet og senere dømt i en sag om påkørsel af en 11-årig dreng med indvandrerbaggrund.

- Drengen blev slynget op i luften og kastet mod markisen i sin storebrors slikforretning, inden han faldt ned på gaden. Det var et uhyggeligt syn, som jeg sent vil glemme. Heldigvis slap han med nogle slemme hudafskrabninger. Men han kunne lige så godt være blevet dræbt, forklarede et familiemedlem til den 11-årige dreng dengang til Ekstra Bladet.

En undersøgelse fra 2020 foretaget af DBU i samarbejde med Kantar Gallup viser, at 31 procent af indvandrere og efterkommere oplever racisme på fodboldbanen.