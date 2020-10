Bror efter to drab: Vi forsøgte at advare

Familien til den dræbte knivmand er rystede over, at deres kære slog en uskyldig ihjel, og siger, at de i årevis har forsøgt at få hjælp fra myndighederne

Martin Sværkes sidste handling var at slå en tilfældig 72-årig mand ihjel på åben gade i Nykøbing Falster. Kort efter blev han selv dræbt af de politifolk, der gennem flere minutter havde forsøgt at tale den 24-årige mand til ro.

Hans familie sidder nu rystede tilbage.

- Det er forfærdeligt at tænke over, at der er en anden familie nu, der er lige så hårdt ramt som os, siger Jimmi Sværke, der gerne taler med Ekstra Bladet få timer efter lillebroderens død.

- Jeg er rystet, men fattet og desværre ikke chokeret. Vi havde jo forsøgt at advare mod, at der en eller anden dag ville ske noget.

Martin var gået ud af 9. klasse og var aldrig rigtig kommet videre. Ifølge Jimmi havde lillebroderen et lavt selvværd og et misbrug.

- Hele familien har bedt om hjælp, vi har kontaktet kommunen, sagsbehandleren, misbrugscenter, læger, men alle steder har svaret været, at vi ikke kunne blande os. Kommunen blev bare ved med at give Martin penge. Han blev fodret med kontanthjælp, som han brugte til at købe stoffer med.

Jimmi Sværke har set den video, der viser de sidste minutter i Martins liv.

- Det er Martin på videoen, men det er alligevel ikke ham. Det er tydeligt, at han haft en psykose. Når han ikke tog stoffer, var han verdens mest almindelige mand med mange venner, siger Jimmi, der fik et opkald fra sin bror kort inden de to dødsfald.

- Hvad sagde han?

- Ikke rigtig noget. Han ville vist bare høre min stemme. Det beroligede ham. Han var påvirket af stoffer og var bange.

Jimmi Sværke tog imod Ekstra Bladet i sit hjem for at fortælle om familiens kamp for at få hjælp med broderens stofmisbrug. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet har bedt Guldborgsund Kommune besvare familien Sværkes kritik.

Bodil Pedersen, centerchef, Center for Socialområdet, svarer generelt, at det ikke er lovligt for kommunen afskære en borger fra offentlige penge, selv om midlerne går til narkotika.

Familien Sværke føler, at kommunen har gået for meget op i Martins rettigheder, og derfor kunne de ikke få en åben debat om hans problemer. Til det svarer centerchefen:

- Der er lovgivning for, hvordan persondata skal håndteres, hvilket Guldborgsund Kommune efterlever.

Familien Sværkes kamp er nu slut. Det endte med et blodigt punktum, og to familier skal nu til begravelse:

- Systemet har fejlet endnu en gang, konkluderer Jimmi Sværke.

