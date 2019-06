Bror til dræbt efter anholdelser: - En lettelse

Tidligere i aftes meldte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ud, at man har anholdt to personer, der sigtes for to drab og efterfølgende brandstiftelse.

En af de to dræbte var Kiehn Georg Andersen, og hos den dræbtes familie er man lettet oven på anholdelserne.

Kiehn Georg Andersen boede i Ruds Vedby på Vestsjælland, og den passionerede 68-årige møntsamler blev dræbt i april. I forbindelse med drabet blev der sat ild til hans hus, mens liget af ham først senere blev fundet i Blæsinge Grusgrav ved Slagelse.

Kiehn Georg Andersen boede i udkanten af Ruds Vedby. Privatfoto

- Det er selvfølgelig en lettelse med de anholdelser. Det betyder, at vi igen kan begynde at kigge fremad, fortæller Jørgen Andersen, bror til den dræbte.

Stemmen dirrer en smule og viser, at der er tunge følelser på spil.

- Det bliver også rart - hvis det viser sig, at det er dem, der gjorde det - at kunne kigge dem i øjnene. Det er noget, vi allesammen i familien gerne vil, tilføjer han.

Han fortæller. at politiet ringede til familien og meddelte dem om anholdelserne.

Jørgen Andersen er bror til den dræbte Kiehn Georg Andersen. Foto: Per Rasmussen

- Men de fortalte intet andet. Ikke noget om sagen. Vi har heller ikke fået noget at vide undervejs, så vi ved ingenting, fortæller Jørgen Andersen.

Det er en uge siden, at dræbte Kiehn Georg Andersen blev bisat, og efterfølgende gjorde familien en grim opdagelse. Ukendte havde begået indbrud i brandtomten, hvor den dræbte havde boet.

- Det er meget respektløst og forkasteligt gjort, fortæller Jørgen Andersen.

- Vi er selvfølgelig glade for anholdelserne, men det vil aldrig nogensinde ændre ved, at min bror kom af dage på en meget forkert måde.

- Vi får aldrig helt fred. Det vil altid sidde i baghovedet, den sag, siger Jørgen Andersen.