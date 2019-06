Brothas-brødre sendt 23 år i fængsel

To brødre på 28 og 31 år, der er medlemmer af Brothas-banden på Nørrebro i København, skal samlet 23 år i fængsel for et drabsforsøg på en 26-årig under konflikten mellem Brothas og banden Loyal To Familia.

Dommen faldt i dag i Østre Landsret, der vurderede skyderiet, som skete 25. juli 2017, langt alvorligere end Københavns Byret.

Den 28-årige Anwar Bahig Snounou idømtes 11 års fængsel - et år mere end i byretten - mens den 31-årige Kamal Bahig Snounou fik 12 års fængsel.

Se også: Brothas-brødre tiltalt for drabsforsøg: Otte skud på åben gade mod LTF

I byretten slap Kamal Bahig Snounou med fire års fængsel, fordi han kun blev kendt skyldig i våbenbesiddelse. Østre Landsret mente derimod, at han deltog i drabsforsøget på den 26-årige LTF-relaterede.

Landsretten fandt det også bevist, at drabsforsøget skete som led i en væbnet konflikt mellem Brothas og LTF, og at straffen dermed skulle fordobles efter bande-paragraffen 81 a.

Københavns Byret mente tidligere, at bande-paragraffen ikke kunne anvendes, fordi Brothas på gerningstidspunktet ikke blev moniteret af politiet som en bande.

Var prøveløsladt

Kamal Bahig Snounou fik et års fængsel mere end sin lillebror, fordi han i 2010 fik syv års fængsel for et drabsforsøg på en rocker fra Hells Angels, der blev påkørt flere gange med en bil på Jagtvej. Den 31-årige var prøveløsladt fra den dom, da skyderiet på Nørrebro fandt sted. Han havde en reststraf på cirka to års fængsel.

Landsrettens dom i dag kom som et chok for den 31-årige, siger hans forsvarer Rolf Lindegaard Gregersen til Ritzau: - Han er selvfølgelig rystet over det. Han føler sig uskyldig, siger hans forsvarer.

Se også: To Brothas-folk risikerer dobbelt op på straffen for bande-skyderi

Drabsforsøget i Rovsingsgade på ydre Østerbro skete cirka klokken 18 den 25. juli 2017. De to brødre kørte i en sort Mercedes med storebroderen bag rattet. Lillebroderen stod ud af bilen og affyrede otte skud mod den 26-årige LTF´er.

Skuddene blev affyret på 24 meters afstand, og det var måske forklaringen på, at kun det ene ramte. Skuddet gik gennem begge baller på den 26-årige og ramte hans venstre lår.

Knælede og skød

Vidner forklarede dengang, at det virkede som en film, da pistolmanden knælede ned, sigtede og skød.

De to Brothas-folk flygtede, men blev anholdt fem minutter efter i Mjølnerparken i den Mercedes, som var set på gerningsstedet.

Politiets teori var, at skyderiet var en ’bytter’ for et skyderi i Mjølnerparken den 20. juli, hvor to personer på en motorcykel affyrede tre-fem skud mod en gruppe unge i Mjølnerparken uden at ramme.

Brothas-brødrene har forklaret, at skyderiet ikke var planlagt, og at den ældste ikke vidste, at lillebroderen havde en pistol med i bilen.