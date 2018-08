Brothas-medlem dømt for pistol

Anklager kræver hård straf for at have gemt pistol under bandekrigen sidste år

Et medlem af banden Brothas er netop blevet dømt skyldig i overtrædelse af våbenloven, efter politiet den 23. oktober 2017 klokken 22.45 fandt en pistol gemt i et trådhegn i en busk i Mjølnerparken. Den unge mand af somalisk herkomst blev dømt med den smallest mulige margen i forhold til antallet af dommere og nævninge, der fandt det bevist, at han havde placeret det skarpladte håndvåben i busken til brug i konflikten mellem Brothas og LTF, som blev udkæmpet på Nørrebor mellem juli 2017 og april 2018.

Den skarpladte Neuhausen ni mm pistol var ladt med seks skud i magasinet og et i kammeret. Den unge mand på anklagebænken i Københavns Byret blev dømt skyldig, fordi der blev fundet DNA-spor fra ham på pistolen sammen med DNA fra to andre ukendte personer, og fordi han var set af en politimand omkring 60 meter fra pistolen, i tidsrummet op til en hundepatrulje fandt den.

Den dømte har hele tiden erklæret sig ikke skyldig, og forsvaret slog på, at han boede i Mjølnerparken, så det ikke var så underligt, at han var i området. Han har dog tidligere i sagen erkendt, at han er medflem af banden Brothas, og han var bekendt med, at fjenderne fra LTF tidligere på dagen var løbet gennem Mjølnerparken i deres jagt på fjender fra Brothas.

Her sidder ikke mindre end 15 personer i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen, som bliver anset for at være drabsforsøg og forventes at begynde sidst på året. I Københavns Byret fredag argumenterede anklageren for, at den tiltalte skulle have syv års ubetinget fængsel, fordi den såkaldte bandeparagraf er taget i brug og fordobler straffen, når det sker under en konflikt.

Forsvaret mente derimod, at bevisgrundlaget var tyndt, da dna-sporet blandt andet også kunne stamme fra den tiltaltes to brødre, der også bor i Mjølnerparken. Den lange straf blev ikke kun skærpet på grund af bandeparagrafen, men også fordi den tiltalte tidligere har været dømt for at hjælpe terroristen Omar med at bortskaffe sit automatvåben efter angrebet på Krudttønden i februar 2015, der kostede to mennesker og gerningsmanden livet.

Den tiltalte ønskede ikke at sige noget efter kendelsen, men sagde efterfølgende til Ekstra Bladet, at han fandt hele sagen skør, da det ikke var hans pistol, og han ville anke den til landsretten.