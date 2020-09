Brothas-medlem dømt: Skød rapper og truede Paludan

Det 22-årige Brothas-medlem Andreas Hansen fik i dag 16 års fængsel ved Østre Landsret.

Siddende i sine sorte joggingbukser og grå sweatshirt med en tydelig 'Brothas' tatovering flankeret af to AK47'ere på halsen, blev han dømt for en række alvorlige anklager. Mest centralt er et drabsforsøg fra 2018 på den kendte rapper Dennis Bjerking, medlem af rapgruppen Kaliber og kendt som DB King.

Dermed valgte nævninge og dommere at gå imod Retten i Glostrups dom fra sidste år, hvor det unge bandemedlem blev idømt lovens strengeste straf, forvaring. Der var derfor lettelse at spore hos den dømte og de pårørende i retten, da dommen blev afsagt, og der lød et fåmælt 'yes' fra tilhørerrækken.

I byretten blev han, ud over drabsforsøget på DB King, også fundet skyldig i to yderligere forsøg på manddrab. Landsretten var dog ikke enige og takserede dem til en mildere paragraf, der omhandler hensynsløs opførsel. Under episoden, ligeledes fra 2018, slap to mænd uskadt, efter Andreas Hansen i et boligkvarter åbnede ild og affyrede 11 skud.

Forsvarsadvokat tilfreds

- Vi gik ind med en situation, hvor min klient var dømt for de forhold, der var rejst tiltale for, og idømt forvaring. Landsretten har heldigvis været enig med mig i, uanset retslægerådets anbefalinger, at der ikke var grundlag for at mene, at han kunne volde nærliggende fare i forbindelse med løsladelsestidspunktet. Så efter omstændighederne er vi rigtig glade for udfaldet, fortalte den dømtes advokat, Berit Ernst, der har repræsenteret det 22-årige Brothas-medlem i Landsretten.

Kendt fra Paludan-video

Det unge bandemedlem, blev også dømt for trusler mod Rasmus Paludan.

Han optræder stærkt ophidset i en video under en Stram-Kurs demonstration i Hundige tilbage i juli 2018. Anklageren lagde vægt på, at det var særlig skærpende, at Paludan var blevet truet, mens han fremkom med lovlige demokratiske ytringer.