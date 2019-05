Brud på gasledning: Hold jer væk

Politi og brandvæsen er mandag formiddag til stede på Strandvejen i Snekkersten som følge af et brud på en gasledning.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Ifølge politiet er et større område blevet afspærret, og beboerne inden for området opfordres til at lukke døre og vinduer, og politiet arbejder på at få beboerne væk fra området.

Samtidig oplyser DSB og Banedanmark, at der på opfordring fra politiet ikke må køre tog i området, hvorfor der i stedet er indsat togbusser mellem Snekkersten og Helsingør.

Ifølge politiet har gasselskabet meddelt, at gaslækken snart er håndteret, og at gassen ventes lettet fra området klokken 10.30, hvorefter bil- og togtrafikken atter kan passere stedet.

