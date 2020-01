Brud på gasrør: Gade afspærret

Et overskåret gasrør i en butik på Rantzausgade i København har fået politiet til at spærre gaden af.

Det oplyser vagtchefen ved Hovedstadens Beredskab.

- Hvis bare man respekterer politiets afspærring, er det ikke farligt. Lækagen er begrænset til bygningen, og selvom gassen kan sive ud, stiger den til vejrs, så umiddelbart er der ingen fare, siger vagtchefen.

Han oplyser, at det er et par håndværkere, der arbejdede i butikken, som er kommet til at skære gasrøret over. Der er ikke nogen evakuerede.

#HBeredskab er på #Rantzausgade til brud på gasledning. Vi arbejder med at få lukket for gassen og har tilkadt HOFOR til assistance pic.twitter.com/h5OEHPF9WQ — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 31, 2020

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer oplyser, at der er tale om et mindre brud.

- HOFOR lukker for gassen,og man har været i forskellige opgange for at tjekke, om gassen har bredt sig videre end den pågældende bygning, og der er noget at spore, siger han.

Han ved endnu ikke, hvor længe gaden vil være spærret af.

Opdateres ...