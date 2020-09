Brugte trick til at få morder i tale

Peter Madsen foreslog journalist at kalde sig en ven, så Kriminalforsorgen ville give tilladelse til, at de to kunne tale i telefon

Der måtte et lille trick i brug forud for de telefonsamtaler med den livstidsdømte Peter Madsen, som indgår i et nyt tv-program.

Her bekræfter Peter Madsen for første gang, at han slog Kim Wall ihjel ombord på ubåden Nautilus i august 2017.

Men det er ikke hvem som helst, der kan ringe op til et fængsel og få en sludder med en mand bag tremmer, som i øvrigt har tortureret, dræbt og parteret et andet menneske.

Det kræver en såkaldt ringetilladelse, som skal gennem hænderne på kriminalforsorgen. Her skal man skrive under på, om man er familie eller ven.

I offentlighedens interesse

Journalist Kristian Linnemann erkender da også overfor Ekstra Bladet, at han ikke ansøgte om ringetilladelse som journalist, men at han skrev, at han var en ven.

Det skete efter at have fået et brev fra morderen, hvor Peter Madsen vedlagde en ansøgning om ringetilladelse til Linnemann sammen med en tilkendegivelse af, at han var klar til at lægge kortene på bordet.

- Det var Peter Madsen, som foreslog, at jeg skrev ven, fordi han ikke mente, at jeg som journalist ville få en ringetilladelse. Det valgte vi så at gøre, fordi det var en forudsætning for, at samtalerne overhovedet kunne finde sted, siger Kristian Linnemann til Ekstra Bladet.

- Gjorde du dig nogen overvejelser i forhold til at skrive noget, der ikke var rigtigt?

- Ja selvfølgelig, men jeg havde en fornemmelse af, at han var klar til at fortælle sandheden og tilstå drabet, og det mener jeg er i offentlighedens interesse i en sådan grad, at det var det værd.

Patologisk løgner

Ifølge Kristian Linnemann har han talt med Peter Madsen i sammenlagt mere end tyve timer. Alt er optaget uden morderens vidende, som dog efterfølgende har givet tilladelse til, at optagelserne bliver brugt.

- Hvorfor ikke bare ansøge Kriminalforsorgen om at komme ind og interviewe Peter Madsen som journalist i stedet for at gøre det i det skjulte?

- Grunden til at jeg vælger at interviewe Peter Madsen i det skjulte er jo, at man i bund og grund ikke kan stole på det, han siger. Mentalerklæringen slog fast, at han er patologisk løgner, så det var aldrig inde i min overvejelser at troppe op i fængslet med et kamera og bare lade ham tale. Han skulle ikke have lov til at køre os rundt i manegen.

- Hvis jeg overhovedet skulle bruge hans tilståelse til noget som helst, var det nødt til at være for skjult mikrofon og så med eksperter, der analyserer hans udtalelser.

Kritik fra Peter Madsens kone

Efter at programseriens første afsnit onsdag blev offentliggjort på dplay.dk, kritiserede Peter Madsens russiske kone Jenny Curpen i skarpe vendinger programmet og Kristian Linnemanns metoder.

Ekstra Bladet har tidligere interivewet Peter Madsens hustru. Foto: Tariq Mikkel Khan

På Facebook skriver hun blandt andet, at parret kun lod Kristian Linnemann tale med Peter, fordi de troede, det handlede om udgivelse af hans selvbiografi. Hun skriver også, at Kristian Linnemann aldrig informerede dem om, at samtalerne er blevet optaget.

Den kritik afviser Kristian Linnemann dog blankt.

- Jeg kan kun sige, at noget må været gået tabt i kommunikationen mellem Peter Madsen og hans hustru. Hun ved ikke, hvad vi har talt om i vores mange samtaler, og jeg har selvfølgelig også 100 procent dokumentation for, at han har givet mig tilladelse til at bruge optagelserne.

Indsatte har ytringsfrihed, men ... Indsatte i de danske fængsler har ret til at udtale sig til medierne. Retten kan dog begrænses af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen eller for i øvrigt at modvirke en åbenbar krænkelse af retsfølelsen. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, efter at Ekstra Bladet dels har spurgt, hvilke rammer der er for indsattes mulighed for at udtale sig fra fængslet. Dels bedt om en kommentar til, at Peter Madsen fortæller om sin forbrydelse fra fængslet. Direktoratet for Kriminalforsorgen svarer tilbage, at man er bekendt med, at 'der aktuelt er en nyhedsreportage, hvor en indsat medvirker via en telefonsamtale', men afviser at udtale sig om konkrete sager. På et generelt plan lyder det blandt andet: 'Kriminalforsorgen har fokus på at sikre, at hensynet til offeret, offerets pårørende og det omgivende samfund løbende inddrages i forbindelse med straffuldbyrdelsen.' Som indsat i et lukket fængsel kan Peter Madsen få tilladelse til at ringe til i alt ti personer, som skal godkendes af Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen kan dog i visse situationer nægte den indsatte at ringe - blandt andet af hensyn til sikkerheden eller for at forhindre kriminalitet. 'Hvis der konstateres misbrug af reglerne for indsattes kontakt med omverdenen, herunder medierne, vil det som udgangspunkt få konsekvenser for den indsattes mulighed for kontakt med omverdenen', står der i svaret.

Hun blev fjern og forsvandt

Kim Wall havde en aftale om at interviewe Peter Madsen 10. august 2017. På det sidste billede, der er taget af Kim Wall i live, stævnede hun ud i ubåden sammen med sin bøddel.

I de følgende timer blev hun mishandlet på det groveste, inden han slog hende ihjel, parterede hendes lig og smed delene i vandet.

Peter Madsen siger i det nye tv-program, at han ikke ved fysiologisk, hvad der dræbte hende.

- Jeg ved, det var de ting, jeg fortalte hende. Det var situationens drift, det var måske chok, men hun blev fjern, og hun forsvandt, lyder det blandt andet.

Han blev i 2018 dømt for drabet og fik livsvarigt fængsel.