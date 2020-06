Brutal dødsvold: Dræbt med knæ på halsen og knivstik

RETTEN I RØNNE (Ekstra Bladet) To unge bornholmske mænd sigtet for drab på en 28-årig mand natten til tirsdag bliver nu efter tur afhørt i Retten i Rønne.

Det sker på chefanklager Benthe Pedersen Lunds anmodning bag lukkede døre.

De to lokale mænd på 23 og 25 år er brødre og pæredanske. De er sigtet for at have dræbt den lidt ældre mand med bopæl på Sjælland og en nær familiemæssig tilknytning til Bornholm. Ekstra Bladet erfarer, at offeret er af blandet dansk og afrikansk oprindelse.

Den yngste af de to brødre blev først ført ind i retten. Hans forsvarer erkendte på hans vegne vold med døden til følge, men han nægter sig skyldig i drab.

Den unge mand var korthåret. På fødderne havde han klipklappere.

Knæ på offerets hals

Det fremgår af sigtelsen mod de to brødre, at den 28-årige mand tilsyneladende var udsat for en voldsom afstraffelse.

Han blev dræbt i tidsrummet mellem klokken 00.39 og 06.11, og i det forløb blev han ifølge sigtelsen ramt af slag med rafter, flasker og knyttede næver og stukket flere gange med kniv.

Han fik desuden ifølge sigtelsen et knæ presset mod halsen. En handling, der vækker mindelser om betjentes drab på den sorte amerikaner George Floyd i Minneapolis for nylig.

Den nøjagtige dødsårsag har ikke været fremme, men i retten blev det nævnt, at der er fundet mulige kraniebrud på den dræbtes lig.

Fundet død i bålhytte

Drabsofferets lig blev omkring klokken 6 tirsdag morgen fundet i en øde beliggende bålhytte i Nordskoven cirka 50 meter fra Haslevej og få hundrede meter nord for Almegårds Kaserne.

Bornholms Politi betegnede det tidligt som 'et mistænkeligt dødsfald'. Senere på dagen blev de to nu drabssigtede mænd anholdt. De er begge fastboende på øen.

Chefpolitiinspektør Jacob Ipsen oplyser, at politiets efterforskning og tekniske undersøgelser på stedet peger i retning af, at den 28-årige mand har været offer for en forbrydelse.

