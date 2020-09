Brutal drabssag: Jonas ramt af adskillige knivstik

Politiet sigter 25-årig mand fra Slagelse for at have dræbt Jonas Frederik Drewsen med adskillige knivstik, hvoraf det ene ramte ofret i halsen

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Med begge håndled surret fast i et fikseringsbælte blev en 25-årig mand klokken 9.28 ført ind i retssal C af to politifolk.

Den ranke mand blev kort efter i den åbne del af grundlovsforhøret konfronteret med, at han er sigtet for at have dræbt Jonas Frederik Drewsen med 'adskillige knivstik' foran den 31-årige førtidspensionists private bolig på adressen Stoustræde 7 i Gundsømagle.

Det dødbringende overfald skete torsdag aften omkring klokken 22.45.

Midt- og Vestsjællands Politi har sat en massiv drabsefterforskning i værk. Her arbejder teknikere med at indsamle spor omkring gerningsstedet i Gundsømagle. Foto: Kenneth Meyer

Politiets anklager, Rune Rydik, supplerede i sin oplæsning af sigtelsen med, at den 31-årige efter politiets opfattelse skal have stukket Jonas Frederik Drewsen i benene, i kroppen og siden af halsen.

Nægter sig skyldig

På den drabssigtede mands vegne fastslog forsvareren, Linda Lange, at den unge mand nægter sig skyldig. Ekstra Bladet erfarer, at han tidligere har været med i kredsen omkring rockergruppen Bandidos.

Selv virkede han rolig. Den kraftigt byggede mand med ring i den ene øreflip og en smal stribe hår på issen svarede kort og klart ja og nej, da dommeren spurgte ind til hans alder og navn.

Mand anholdt efter dødbringende overfald

Fem minutter inde i retsmødet blev dørene lukket, hvorefter Ekstra Bladets reporter måtte forlade retssalen. Der var ikke andre journalister og ingen tilhørere.

Efter halvanden times afhøring af den sigtede blev han varetægtsfængslet frem til 15. oktober på en begrundet mistanke om at være skyldig. En kendelse, som han på stedet kærede.

Den nu afdøde Jonas Frederik Drewsen var en overordentlig veltrænet mand. Privatfoto

Det skete på anklagerens begæring. Han argumenterede med, at der efter politiets mening er andre, uidentificerede gerningsmænd på fri fod, og at en offentliggørelse af den 25-årige mands forklaring ville risikere at påvirke dem og stå i vejen for politiets efterforskning.

Nødråb fra den døende

Før grundlovsforhøret meldte politiet ud, at man fra anklagerens side vil anmode om, at den drabssigtede mand vil blive varetægtsfængslet i sagen.

Han blev anholdt fredag eftermiddag i sin hjemby Slagelse.

Det skete lidt mere end et halvt døgn efter det dødbringende overfald på Jonas Frederik Drewsen, som ifølge en genbo nåede at råbe 'hjælp, jeg er stukket - ring 112', før han mistede bevidstheden liggende på et parkeringsareal bagved sit lejede rækkehus i Gundsømagle.

Det udløste en massiv udrykning med ambulancer og helikopter, men på trods af naboers og senere professionelle redderes vedvarende forsøg på at redde den stærkt blødende mands liv, blev han på stedet erklæret død af en akutlæge.

Lotte og Bjørn Drewsen er chokerede over, hvad de beskriver som deres yngste søns meningsløse død. Foto: Jonas Olufson

- Han døde desværre for os, sagde efterforskningschef Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi næste morgen til Ekstra Bladet, og han beskrev det som 'et groft overfald, der endte på den værste tænkelige måde.

Den kriminelle fortid

Ekstra Bladet har været i tæt kontakt med Jonas Frederik Drewsens forældre. Ægteparret har beskrevet deres yngste søn som en hjælpsom mand, der var vellidt i sin vennekreds og i den nærmeste familie.

Men Lotte og Bjørn Drewsen lægger ikke skjul på, at den nu afdøde førtidspensionist har en kriminel fortid. Han er tidligere dømt for blandt andet underslæb, afpresning, vold, trusler og tyveri. Han fik senest en dom på 10 måneders fængsel tilbage i 2013. Han har desuden været ude i et misbrug af alkohol og hash, men både misbruget og kriminalisteten skal han ifølge sine forældre have lagt bag sig.

Jonas Frederik Drewsen blev sent torsdag overfaldet i og foran sit hjem i Gundsømagle. Det overlevede han ikke. En 25-årig mand er nu sigtet for det brutale knivoverfald. Privatfoto

Rygter i nærmiljøet i Gundsømagle vil vide, at Jonas Frederik Drewsen kan have solgt euforiserende stoffer, men det har Lotte og Bjørn Drewsen ingen viden om.

- Det kan i hvert fald ikke retfærdiggøre, at han skulle dø på den måde, fastholder Bjørn Drewsen.

Jonas Frederik Drewsen har en kriminel fortid og var i nogle år ude i et misbrug af alkohol og hash. Men begge dele havde han ifølge sin familie lagt bag sig. Privatfoto

Mindehøjtidelighed for Jonas

Om Jonas Frederik Drewsens fortid med kriminalitet og misbrug kan have haft betydning for, hvad der skete torsdag aften, ved parret ikke, og efterforskningschef Bjørke Kierkegaard har ikke ønsket at give offentligheden indblik i politiets efterforskning eller spekulere i gerningsmandens eventuelle motiv for at opsøge den 31-årige mand.

Op imod 50 familiemedlemmer, venner og naboer afholdt fredag aften en mindehøjtidelighed ved gerningsstedet i Gundsømagle.

Der blev lagt blomster, tændt lys og sat nogle øl til minde om Jonas Frederik Drewsen.

