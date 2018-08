Brutal sag: Piger bedøvet før voldtægt

En usædvanlig grov sag om flere års systematiske voldtægter af fire unge piger fra Herning-området, kan betyde udvisning for tre af de fire tiltalte mænd i alderen 22 til 26 år.

Sagen begynder mandag morgen ved et nævningeting i retten i Herning. Anklageskriftet rækker for den yngste tiltaltes vedkommende tilbage til 2013, da han var 17 år.

Tys-tys efterforskning

Politiet har efterforsket i dybeste hemmelighed siden december i fjor, hvor en pige inden den rå sex-mishandling blev tvunget til at sluge en bedøvende pille.

Hele seancen blev filmet af de tiltalte og delt på de sociale medier. Og netop sidstnævnte er et af politiets stærkeste kort.

Voldtaget synkront

To af mændene på henholdsvis 22 og 26 år er tiltalt for voldtægt af to bedøvede piger i 2016, der var ude af stand til at yde modstand.

De samme to mænd misbrugte i juni sidste år en af de samme piger, fremgår det af tiltalen.

Ven skulle sprede løgn

Den yngste af mændene A. er desuden tiltalt for en håndfuld voldtægter og blufærdighedskrænkelser begået for fem år siden. Kort efter at være varetægtsfængslet skrev han et brev til en ven, som i detaljer fik forklaret, hvordan han skulle stikke politiet en løgn om en af de misbrugte unge kvinder.

I brevet, der blev opsnappet af arrestpersonalet, skulle vennen sprede en løgn om, at den pågældende pige havde forsøgt at presse penge af A. og true med at sprede falske rygter om ham.