Brutal vejvrede: Kvindes bil påkørt to gange

Politiet vil gerne i kontakt med føreren af en grå Mercedes, som to gange kørte ind i bil i nordsjællandsk vejkryds

Ikke én, men to gange boblede vreden mandag eftermiddag over hos føreren af en grå Mercedes ved et vejkryds i Espergærde.

Bilisten af ukendt køn dyttede og kørte derefter op i bagenden af en 48-årig kvindes bil i krydset Agnetevej/Mørdrupvej. Her holdt kvinden stille, mens hun afventede fri passage, så hun kunne køre videre.

Der var i første omgang tale om, hvad Nordsjællands Politi beskriver som en 'mindre påkørsel'. Kvinden reagerede ved at stå ud af sin bil med den hensigt at tale med personen i førersædet i den grå Mercedes.

Men samtalen blev aldrig til noget. Den vrede bilist forsøgte at køre uden om kvindens bil, og i den manøvre ramte han eller hun igen hendes køretøj.

Bilisten kørte derefter fra stedet med høj hastighed.

Politiets pressemedarbejder, Henriette Døssing, oplyser, at politiet gerne vil i kontakt med flugtbilisten.