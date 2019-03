Brutal video går viralt: Mand sparker 78-årig i ansigtet

ADVARSEL: Videoen kan virke voldsom

Passagerne i metroen i New York fik sig noget af et chok, da en mand begyndte at sparke og slå en ældre kvinde i ansigtet, der sad på et sæde i toget.

Den voldsomme hændelse skete i starten af marts, og flere af passagerne i toget optog volden, der siden er gået viralt på de sociale medier.

Nu er 36-årige Marc Gomez, der arbejder på en restaurant i byen, anholdt og sigtet for overfaldet. Det skriver flere medier her i blandt Daily Mail.

Marco Gomez blev identificeret efter politiet sendte et overvågningsbillede ud. Foto: NYDP

Ingen hjalp

I videoen ligner det, at den ældre kvinde på 78 år ikke gør noget for at fremprovokere volden, og hun prøver at beskytte sig, mens overfaldet står på.

Selvom flere optog hændelsen, var der ingen, der besluttede sig for at hjælpe kvinden.

Politiet i New York har bekræftet, at man har arresteret manden. Det sker én dag efter, at de offentliggjorde billeder fra overvågningen for at få befolkningens hjælp.

I videoen kan man høre manden sige: 'Hvem fanden snakker du til', mens han afslutter overfaldet.

Man kan i videoen også høre en kvinde sige: 'Undskyld mig' til manden, men han stiger bare af toget.

Kvinden blev efterfølgende taget på hospitalet, hvor hun blev behandlet for skaderne.