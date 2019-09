Brutal vold ved natklub: Kastede blod op og blev bevidstløs

En yngre mand blev overdænget med slag og spark i hovedet og på kroppen, mens han lå på jorden, og der blev taget et halsgreb på ham, så han mistede bevidstheden. Da politiet kom frem, mistede offeret igen bevidstheden, kastede blod op og fik kramper, så politifolk måtte yde livreddende førstehjælp.

Sådan lyder det i den anklage, der er rejst mod en tidligere ansat på en natklub i København efter en dramatisk begivenhed tidligere på året.

Københavns Byret tog i dag hul på sagen, hvor den tiltalte nægtede sig skyldig. Manden er blevet beskyttet af et navneforbud, mens sagen kører.

Ifølge tiltaltes forklaring fra grundlovsforhøret i sin tid havde en anden ansat bedt ham om at smide sagens forurettede, der var gæst på natklubben, ud. Den nu tiltalte gik stille og roligt op til gæsten, der umiddelbart virkede som en ’præsentabel’ fyr, men også påvirket.

En del af bevismaterialet i retssagen består af videoovervågning, hvor anklagemyndigheden fremfører påstanden om, at den ansatte fra natklubben og gæsten gik ud i en baggård sammen. På videoen kan man samtidig se to dørvagter fra natklubben og en anden gæst komme ud fra baggården efter, at den nu tiltalte og offeret i sagen var gået derud.

Blod over det hele

Tiltalte forklarede i retten, at gæsten blev aggressiv over for ham, efter han havde bedt ham om at forlade natklubben.

Han kan ikke huske, hvordan gæsten endte forslået udenfor. Han forklarede, at der var flere ansatte og en gæst, der fulgte med ud i baggården, hvor der opstod tumult.

- Lige pludselig er jeg ude i gården. Og der kan jeg se ham ligger ovre ved containerne, sagde den tiltalte om offeret i sagen.

I retssagen kom det frem, at andre ansatte på natklubben og den nu tiltalte mand har haft kontroverser tidligere. Den tiltalte er overbevist om, at det er andre ansatte, der har plantet historien om, at han skulle have haft tævet offeret.

- Han er to meter høj og en stor gut, sagde den tiltalte om offeret og supplerede: - Jeg er 1.80 og vejer 65 kilo, jeg er alt for spinkel til ham.

- Hvorfor er det relevant, spurgte anklageren ham i dag i retten.

- Det er dørmændene, der har rottet sig sammen imod mig, svarede den tiltalte i retten.

Sagen fortsætter med vidneafhøringer. Dommen ventes afgjort senere på måneden.