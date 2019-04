Brutale detaljer om oprydningsarbejdet

Ligene hober sig op på Institut for Retsmedicin og Toksikologi i centrum af Sri Lankas hovedstad, Colombo, mens frustrerede pårørende forsøger at finde deres efterladte

SRI LANKA (Ekstra Bladet): Det er langtfra kun de rige og berømte på Colombos femstjernede luksushoteller, der sørger efter det veltilrettelagte terrorangreb, der søndag dræbte og sårede hundredvis.

Også byens fattige lokale slikker sårene efter det historisk blodige angreb.

For mens 39 udlændinge i skrivende stund meldes dræbt, har antallet af lokale srilankanere rundet 250 døde.

Folk håber på svar

Da Ekstra Bladet mandag besøgte Institut for Retsmedicin og Toksikologi i hovedstaden, Colombo, var der således fortsat travlhed med at få identificeret ofrene.

Knuste pårørende stillede sig i kø ved det interimistisk indrettede kontor i hjørnet af lighuset.

- Folk kommer her med billeder og navne i håbet om, at deres kære er blandt de uidentificerede, forklarer en læge i grøn kittel bag skrivebordet.

Små firkantede fotografier af ofrene vises på retsmedicinerens computerskærm. Ligner de de fotos de efterladte kommer med, får de lov at se liget i virkeligheden. Foto: Anthon Unger

Genbrugte ligposer

I efterdønningerne på angrebet er flere personer forsvundet i kaosset. Turister på de ramte hoteller har forladt landet i al hast, mens andre ofre er blevet bragt til hospitalet, hvor flere stadig ligger i kritisk tilstand og modtager behandling.

Også er der de dræbte, der fortsat mandag eftermiddag i en ubehagelig fart bringes til lighuset.

Minibusser, pickuptrucks, ambulancer og andre køretøjer af en vis størrelse synes at køre i pendulfart til instituttet med omkomne.

Efterladte vente ængsteligt på svar. Foto: Anthon Unger

Bag i bilerne ligger de hvide ligposer, der ,efter at være blevet tømt, køres tilbage og bruges igen. De fleste af poserne er smurt ind i blod, mens en kvalmende og sødlig lugt hænger efter bilerne, når de passerer en.

Jeg har vist for mange

Inde i lighuset vises de omkomne frem for de knuste pårørende. Men langtfra alle ligsyn ender med, at liget bliver identificeret.

- Så må vi pakke dem sammen igen og forsøge at finde et andet frem, siger en træt medarbejder fra politiets specialenhed i en pause til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke sit navn frem.

De unge folk fra politiets specialenhed trækker det store læs. I knap 35 graders varme skal de fremvise ligene for de ulykkelige efterladte. Er det ikke den rigtige, vises et nyt frem. Foto: Anthon Unger

- Det er hårdt. Jeg har gjort det for mange gange, siger han, mens en kvinde med et tomt blik i øjnene kommer ud på gaden.

I den ene hånd har hun et hvidt stykke papir med en underskrift. I den anden har hun en lille pose med smykker.

Endnu et offer er blevet identificeret.