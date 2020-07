Brutalt dræbt: 'Det værste gerningssted'

- Det er et forfærdeligt gerningssted. Jeg har været på mange mord-gerningssteder, men det her rangerer blandt de værste, man kan se, siger politichefen i Polk County, Florida

En politichef fra Florida beskriver, at han gennem sine 48 år i jobbet stort set aldrig har set et gerningssted lig det, der mødte ham, efter at tre unge fiskere var blevet fundet dræbt.

Det skriver Sky News.

De tre unge mænd på 23, 27 og 30 år var sammen på fisketur dybt inde i en skov ved byen Frostproof. Det var en far til en af mændene, der fandt dem, efter at han havde modtaget et opkald fra sin søn.

Da faren ankom til stedet, var sønnen stadig i live, mens vennerne var døde. Sønnen blev erklæret død, da redningsmandskabet nåede frem.

Tæsket og skudt

Som politiet beskriver sagen, var en af de unge mænd taget ud til søen før de andre. Da de to andre ankom til stedet, så de, hvordan deres kammerat var i gang med at få tæsk.

Herefter blev de to skudt.

Politichef Grady Judd siger, at der er tale om en 'massakre'.

- Det er et forfærdeligt gerningssted. Jeg har været på mange gerningssteder, men det her rangerer blandt de værste, man kan se, siger han ifølge Sky News.

- De blev tævet og skudt.

Myndighederne mener, at der er tale om flere end blot en gerningsmand, men man har endnu ikke anholdt nogen i sagen.

Dusør

Der er udlovet en dusør i sagen på, hvad der svarer til 32.500 kroner, hvis man kommer med oplysninger, der kan føre til anholdelsen af den eller de rette bagmænd.

Judd uddyber, at det er for tidligt at sige, om der har været nogen forudgående relation mellem gerningsmænd og de forurettede.

- Men vores intuition siger os, at man ikke bare støder på nogen derude, siger han med henvisning til søens beliggenhed og uddyber:

- Det er en grusvej helt ude i, hvad vi kalder Guds land, der fører til en fin lille fiskesø. Her er ikke mange mennesker. Som I kan se, er her kun søer og græsningsarealer til køer.