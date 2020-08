Brutalt gruppe-overfald på legeplads

Offeret brækkede både næse og overkæbe, fik brud på to tænder og måtte sys to forskellige steder på undersiden af læben, efter han blev udsat for et brutalt gruppe-overfald natten til lørdag i sidste uge.

Det kom torsdag frem i Københavns Byret. Her blev en 15-årig teenager fremstillet i grundlovsforhør.

Han er sigtet for sammen med otte-ti uidentificerede gerningsmænd at have udsat en anden ung mand for grov vold på Tårnlegepladsen i Fælledparken i København.

De skal have slået ham med knytnæver i hovedet, så han væltede omkuld, hvorefter de sparkede og slog ham adskillige gange. På et tidspunkt mistede han bevidstheden og blev trampet i hovedet.

Ifølge politiet slog en af gerningsmændene også offeret i hovedet med en Smirnoff glasflaske.

Den 15-årige nægter sig skyldig. Han blev varetægtsfængslet i 13 dage.