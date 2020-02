Brutalt overfald på bordel

En 28-årig kvinde er blevet røvet og tvunget til oralsex på et bordel på Holstebrovej i Viborg natten til onsdag.

Det var tre mænd bevæbnet med pistoler og en stor kniv, der stod bag, har den 28-årige afrikaner forklaret politiet, skriver TV Midtvest.

Det skete omkring klokken 03.30, og mændene tvang hende til at give dem hendes kontanter, mobiltelefoner og et hævekort, og en af mændene skulle have misbrugt hende seksuelt.

Ifølge den 28-årige var to af mændene af arabiske udseende, mens den tredje beskrives som somalisk af udseende.

Midt- og Vestjyllands Politi hører meget gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.