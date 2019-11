Brutalt voldtægtsforsøg ved Bakken: Fandt dna fra offeret i flugtbilen

Her er de nye beviser mod to 26-årige mænd, der sigtes for et voldtægtsforsøg ved Bakken, der blev filmet af den ene gerningsmand

To formodede voldtægtsforbrydere kørte væk i en Mercedes fra Dyrehavsbakken i Klampenborg, og politiet har nu fundet dna i bilen fra den 43-årige kvinde, der blev overfaldet i skoven ved Bakken.

Kvinden var aldrig inde i bilen. Men politiet mener, der er tale om 'afsmittet dna', hvor den ene af de 26-årige mænd, der ifølge sigtelsen udsatte kvinden for grov vold og voldtægtsforsøg i skovbunden, mens den anden 26-årige holdt vagt og filmede overfaldet med sin mobil, har fået kvindens dna på sig under overfaldet.

Derefter har han afsat dna fra kvinden på bilens interiør. Hendes dna er med en sikkerhed på 1:1.000.000 fundet på det indvendige armlæn ved højre fordør og ved gearknoppen. Desuden er der fundet dna på ratkransen, som menes at stamme fra kvinden, dog kun med en sikkerhed på 1:258.

Fik stoppet græs i munden

Det fremgår af retsbogen fra et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby i torsdags, hvor den ene 26-årige blev fængslet i fire uger, mens den anden, som angiveligt filmede overgrebet, blev løsladt. Begge mænd nægter sig skyldige.

Politiet har også samlet videoovervågning fra Bakken, der viser, at de to sigtede over længere tid færdedes på Bakken sammen med den 43-årige kvinde og talte med hende. De forlod et område på Bakken, hvor der ikke var overvågning, lige før kvinden forlod Bakken.

Ifølge sigtelsen greb den ene 26-årige kvinden bagfra, holdt hende for munden og trak hende ind i et buskads i Dyrehaven, hvor hun blev kastet ned på jorden. Han holdt hendes fast på maven og trak tøjet af hende. Da kvinden gjorde modstand fik hun adskillige slag og spark i ansigtet og gerningsmanden stoppede græs i hendes mund, mens han sagde 'skal jeg slå dig ihjel?'

Den anden mand holdt vagt og filmede løs med mobilen. Kvinden gjorde dog så heftig modstand og råbte om hjælp, at mændene flygtede. De har selv forklaret, at de forlod Bakken i Mercedesen.

Skiftede sin telefon

Den ene 26-årige blev allerede fængslet 11. september, men løsladt igen to dage senere af Østre Landsret. Politiet aflyttede imens den anden mistænkes telefon, og han 'jublede' over løsladelsen. Dagen efter voldtægtsforsøget smed han sin mobil væk og købte en ny.

Politiet har ikke fundet den telefon, hvor optagelsen af voldtægtsforsøget menes at ligge på.

I torsdags blev de 26-årige anholdt og fremstillet i retten, hvor dommeren fandt, at der var begrundet mistanke mod begge. Men der var kun grundlag for at varetægtsfængsle den 26-årige, der mistænkes for at have begået voldtægtsforsøget.

– Vi er snart færdige med efterforskningen og mener, vi har en god sag. Den bliver snart sendt til juristerne med henblik på vurdering af tiltalen, siger efterforskningsleder Jacob Grell.