Bryder du fyrværkeri-reglerne?

Skal du holde nytår i byen, og planlægger du at fejre overgangen til det nye årti med at skyde krudt af, skal du være særligt opmærksom på afstanden til de omkringliggende huse.

Når du tænder lunten på raketten nytårsaften, må det nemlig ikke ske mindre end ti meter fra en bygning.

Overholdes reglen ikke, kan det ifølge politiet koste en bøde.

- I de her dage, hvor der bliver skudt fyrværkeri af, er vi selvfølgelig opmærksomme på fyrværkeriloven og de regler, der nu engang er. Vi holder øjne og ører åbne og reagerer på de anmeldelser, vi får, siger talsperson for Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Regler om afstande når du affyrer fyrværkeri Til døråbninger, porte og andre åbninger i bygninger skal der være mindst ti meter, når der skydes raketter af. Til bygninger med tag, der let antændes, for eksempel stråtag, skal der holdes en afstand på mindst 100 meter, når der skydes fyrværkeri af. Med raketter skal der holdes mindst 200 meters afstand. Samme afstandskrav er der til let antændelig bevoksning, oplag af brændbare materialer og lignende. Der skal være mindst 100 meters afstand til landbrug med dyrehold, hundekenneler eller marker med dyr, der går ude. Når det blæser, skal der i vindretningen være dobbelt så stor afstand til bygninger og beplantning, der kan antændes. Det betyder, at der skal være mindst 20 meter til åbninger i bygninger, og man skal holde sig mindst 400 meter fra bygninger med stråtag, bevoksning og brændbart materiale, når der skydes raketter af. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen Vis mere Luk

I de større byer som for eksempel Aarhus og København kan det dog være vanskeligt for politiet at håndhæve reglen.

- Vi kan derfor kun opfordre folk til at overholde reglerne og gå væk fra bygningerne, når de skal fyre noget af, siger Jakob Christiansen.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er reglen til for at undgå brand og at raketterne flyver ind ad åbne døre eller vinduer.

Quiz: Kender du fyrværkeri-reglerne? 10 spørgsmål Kilder: Borger.dk, Sikkerhedsstyrelsen Foto: Ernst van Norde Start quizzen Foto: Anthon Unger Spørgsmål 1 af 10 Hvornår må du købe fyrværkeri? A Hele året rundt B Hele december C 15. til 31. december Foto: Mathias Christensen Spørgsmål 2 af 10 Du må bruge fyrværkeri fra 27. december. Hvornår må du ikke længere fyre af? A 1. januar B 5. januar C 12. januar Foto: Claus Bonnerup Spørgsmål 3 af 10 Hvor mange kilo krudt må du opbevare? A To kilo B Fem kilo C Der er ingen begrænsning Foto: Jacob Ehrbahn Spørgsmål 4 af 10 Mængden af kilo krudt bliver opgjort i NEM. Hvad står NEM for? A Normalt eksplosivt materiale B Netto eksplosivstof mængde C Naturlig energimåler Foto: Rasmus Flindt Pedersen Spørgsmål 5 af 10 Det er kun fyrværkeri, der er CE-mærket, som kan sælges lovligt i Danmark. Hvad viser CE-mærket? A At producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt B At fyrværkeriet er produceret i Centraleuropa C At fyrværkeriet kan bruges håndholdt Foto: Losevsky Pavel Spørgsmål 6 af 10 Hvor gammel skal du være for at købe fyrværkeri? A 13 år B 15 år C 18 år Foto: René Schütze Spørgsmål 7 af 10 Hvor langt væk skal du mindst være fra bygninger med let antændeligt tag, arealer med brændbar beplantning og landbrugsejendomme med dyrehold, når du fyrer fyrværkeri af? A 100 meter B 200 meter C 500 meter Foto: Kenneth Meyer Spørgsmål 8 af 10 Hvor langt væk skal du mindst være fra en bygnings åbning ved affyring af raketter? A 10 meter B 25 meter C 50 meter Foto: POLFOTO Spørgsmål 9 af 10 Ændres den anbefalede sikkerhedsafstand i blæsevejr? A Nej B Ja, med 20 meter C Ja, den fordobles Spørgsmål 10 af 10 Dækker din ulykkesforsikring, hvis du har brugt fyrværkeri og er kommet til skade, mens du har været fuld? A Ja B Nej Dine svar Hvornår må du købe fyrværkeri? Hele året rundt Hele december 15. til 31. december Foto: Anthon Unger Du må bruge fyrværkeri fra 27. december. Hvornår må du ikke længere fyre af? 1. januar 5. januar 12. januar Foto: Mathias Christensen Hvor mange kilo krudt må du opbevare? To kilo Fem kilo Der er ingen begrænsning Foto: Claus Bonnerup Mængden af kilo krudt bliver opgjort i NEM. Hvad står NEM for? Normalt eksplosivt materiale Netto eksplosivstof mængde Naturlig energimåler Foto: Jacob Ehrbahn Det er kun fyrværkeri, der er CE-mærket, som kan sælges lovligt i Danmark. Hvad viser CE-mærket? At producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt At fyrværkeriet er produceret i Centraleuropa At fyrværkeriet kan bruges håndholdt Foto: Rasmus Flindt Pedersen Hvor gammel skal du være for at købe fyrværkeri? 13 år 15 år 18 år Foto: Losevsky Pavel Hvor langt væk skal du mindst være fra bygninger med let antændeligt tag, arealer med brændbar beplantning og landbrugsejendomme med dyrehold, når du fyrer fyrværkeri af? 100 meter 200 meter 500 meter Foto: René Schütze Hvor langt væk skal du mindst være fra en bygnings åbning ved affyring af raketter? 10 meter 25 meter 50 meter Foto: Kenneth Meyer Ændres den anbefalede sikkerhedsafstand i blæsevejr? Nej Ja, med 20 meter Ja, den fordobles Foto: POLFOTO Dækker din ulykkesforsikring, hvis du har brugt fyrværkeri og er kommet til skade, mens du har været fuld? Ja Nej Tag quizzen igen

