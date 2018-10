Bulgarsk politi løslader mand i sag om journalistdrab

En rumænsk statsborger, der tirsdag blev anholdt i Bulgarien i forbindelse med drabet på en journalist, er senere på dagen blevet løsladt.

Manden vil ikke blive sigtet i sagen, fortæller Teodor Atanasov, en talsmand for bulgarsk politi.

- Vores arbejde fortsætter. I øjeblikket er der ingen fakta eller omstændigheder, vi kan oplyse om, siger han.

Liget af journalisten og tv-værten Viktoria Marinova blev fundet for fire dage siden i hendes hjemby Ruse.

Hun arbejdede som undersøgende journalist på en lokal tv-station. Den seneste tid havde hun dækket en sag om mulig korruption i Europa-Parlamentet.

EU-Kommissionen har krævet hurtig handling fra de bulgarske myndigheder.

- Kommissionen forventer, at de ansvarlige myndigheder foretager en hurtig og grundig undersøgelse. De ansvarlige for drabet skal retsforfølges. Vi skal sørge for, at journalister overalt er i sikkerhed, sagde en talsperson for EU-Kommissionen tidligere på ugen.

Marinova er den tredje journalist, der er blevet dræbt i et EU-land det seneste år.

Marinova blev dræbt af slag i hovedet og kvælning. Hun havde desuden været udsat for voldtægt.

Det siger landets indenrigsminister, Mladen Marinov. Han afviser, at drabet skyldes journalistens arbejde.

Bulgarsk politi oplyser, at de undersøger alle mulige scenarier. Heriblandt også et muligt link mellem drabet og Marinovas virke.

Sidste oktober blev en af Maltas mest kendte undersøgende journalister, Daphne Caruana Galizia, dræbt af en bilbombe. I februar blev den slovakiske journalist Jan Kuciak skudt i sit hjem.