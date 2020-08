Bundsgaard: - Det er en alvorlig situation

På et pressemøde torsdag fortalte Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, at man står i en 'alvorlig situation', efter at man fortsat ser smittetrykket stige i Østjylland.

- Vi sætter alle kræfter ind for at inddæmme smitte i Danmark og Aarhus. Vi står i en alvorlig situation, så der er behov for, at vi arbejder sammen, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Torsdag er der konstateret 34 nye tilfælde i Aarhus.

På pressemødet præsenterede man ligeledes tre hotspots, hvor politiet har ekstra opmærksomhed på, at folk opholder retningslinjerne:

Den Permanente i Risskov

Den Spanske Trappe ved Immervad i Aarhus

Bellevue Strand i Risskov

På samme pressemødet meldte politiet ud, at man er klar til at indføre et egentligt opholdsforbud, såfremt alt for mange mennesker er samlet.

