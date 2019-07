Burkaforbud fylder år: Så mange bøder er der givet

I morgen 1. august er det et år siden, at det omdiskuterede tildækningsforbud trådte i kraft. Det har kastet 23 bøder af sig i alt

Burkaforbuddet har fødselsdag i morgen, og det betyder samtidig, at det er tid til at gøre status over, hvorvidt tildækningsforbuddet, som er forbuddets officielle navn, har virket.

I alt har politiet udstedt 23 bøder, og 15 af disse er givet til personer, der har båret burka i offentligheden.

Det skriver henholdsvis Kristeligt Dagblad og TV2.

Siden loven trådte i kraft 1. august 2018, har politiet rejst 39 sigtelser i alt. 22 af disse er på personer, der har båret en burka eller en niqab, viser tal, der dækker til og med juni i år.

Tvivlsom effekt

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Thomas Elholm har svært ved at vurdere, om antallet af bøder er et udtryk for, at forbuddet har en effekt.

- Jeg synes, det er meget svært at sige noget entydigt. Men hvis man skal sige noget, kan man konstatere, at bestemmelsen bruges, og at loven håndhæves, siger han til Ekstra Bladet.

Tidligere på måneden satte Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, i Berlingske spørgsmålstegn ved, om politiet tager for let på opgaven med at håndhæve forbuddet.

Tidligere på måneden satte Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, i Berlingske spørgsmålstegn ved, om politiet tager for let på opgaven med at håndhæve forbuddet.

- Indtrykket er, at det ikke bliver prioriteret særligt højt. Det kunne godt medføre, at man kommer til at tænke, at det ikke er noget, politiet gør noget særligt ved, sagde han dengang.

Forbundsformand i Politiforbundet Claus Oxfeldt ser anderledes positivt på tallene. Han siger til forbundets hjemmeside, at tallet i højere grad vidner om, at danske politifolk er i stand til at vurdere, hvornår der er anledning til at udskrive en bøde.

Svært at håndhæve loven

Den udlægning er Thomas Elholm ikke helt enig i. Han ser tallet som et udtryk for, at det netop har vist sig svært at håndhæve loven.

- Det er ikke altid muligt for politiet at reagere på de anmeldelser, de får om overtrædelse af tildækningsforbuddet. Derudover kan der også være en række situationer, hvor man er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en lovovertrædelse, f.eks. ved demonstrationer for burkaer.

Claus Oxfeldt påpeger på Politforbundets hjemmeside, at politiet selvfølgelig er nødt til at prioritere benhårdt i alle de mange opgaver, som bestemt ikke er blevet færre med terrortrusler, grænsekontrol, bevogtningsopgaver og meget andet.

Fakta: Forbud mod burka elefanthuer og kunstigt skæg 1. august 2018 trådte tildækningsforbuddet - også kaldet burkaforbuddet - i kraft. Men hvad indebærer det? * Hvad bliver ulovligt med tildækningsforbuddet? - Det bliver forbudt at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder. * Hvad er en 'beklædningsgenstand'? - En beklædningsgenstand kan være hue, hætte, tørklæde, maske, hjelm, heldækkende dragt, kunstigt skæg og så videre. * Er der situationer, hvor det alligevel kan være tilladt at tildække ansigtet? - Ja, man må gerne tildække ansigtet, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Det kan være vintertøj, når det er koldt, kostumer og masker i forbindelse med karnevaler, fastelavn og halloween. * Er det et anerkendelsesværdigt formål at bære en beklædningsgenstand af religiøse årsager? - Religiøst begrundet brug af tildækkende hovedbeklædning anses kun for anerkendelsesværdigt formål i forbindelse med religiøse handlinger. * Hvad er straffen for overtrædelse af tildækningsforbuddet? - Overtrædelse af forbuddet vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1000 kroner ved første overtrædelse, 2000 kroner anden gang, 5000 kroner tredje gang og 10.000 kroner fjerde gang og derover. Kilde: Justitsministeriet, Rigspolitiet.

