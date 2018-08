Bus fra København i ulykke i Tyskland: Flere kvæstede

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

En bus fra busselskabet Flixbus er kørt galt, da den var på vej fra København til Berlin.

Det oplyser tysk politi til Ekstra Bladet.

Ulykken skete klokken 6.30 nær byen Linstow i Mecklenburg-Vorpommern på rute 19.

Talskvinde for politiet i Rostock Sofie Pawelke oplyser til Ekstra Bladet at 16 personer er kommet til skade, heraf er seks personer alvorligt kvæstede.

En person har i forbindelse med ulykken været fastklemt efter ulykken.

Foto: Bernd Wuestneck/dpa via AP

Ifølge politiet i Rostock kommer de 16 tilskadekomne fra syv forskellige nationer.

- De bliver behandlet på flere hospitaler i området lige nu. Jeg kan ikke oplyse, om der er danskere blandt de tilskadekomne, siger Sofie Pawelke til Ekstra Bladet.

Billeder fra stedet viser den karakteristiske grønne bus ligge væltet om på siden, mens redningsfolk arbejder på stedet.

- Vi kender endnu ikke årsagen til ulykken, men der er tale om en soloulykke. Vores indledende efterforskning viser også at chaufføreren ikke har været påvirket af alkohol, tilføjer politiets talskvinde.

Omkring 60 personer i bussen, da ulykken skete.

NDR oplyser, at syv brandbiler, flere ambulancer samt tre lægehelikoptere er blevet sendt til stedet.

De tilskadekomne er sendt til flere hospitaler i området. Tysk politi oplyser, at der er tale om hospitalerne Güstrow Hospital og Plau am See Sygehus.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den danske afdeling af Flixbus.