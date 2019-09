Bus i flammer: Chauffør løb i sikkerhed

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En bus stod torsdag eftermiddag i flammer på Øverødvej i Nordsjælland.

Det bekræfter Arriva over for Ekstra Bladet.

- Det er ikke en af Arrivas busser, men Linje 197 fra De Blaa Omnibusser, der er brudt i brand, fortæller pressevagten.

- En af vores chauffører i Linje 150S kommer tilfældigvis kørende på samme strækning og ser, hvad der sker. Han skyndte sig at tage pulverslukkeren fra sin egen bus og hjælpe til.

Ifølge Arrivas pressevagt løb buschaufføren fra den brændende bus i sikkerhed i Arrivas bus.

'Ingen kommentarer'

Ekstra Bladet har været i kontakt med De Blaa Omnibusser. Her lyder meldingen 'ingen kommentarer'. Det vides derfor heller ikke, hvordan bussen kunne bryde i brand, eller om der var passagerer med bussen.

Nordsjælland Politi oplyser, at man fik anmeldelsen klokken 12.49.

- Vi får en anmeldelse om, at der er ild i en lastbil, og at der er trykflasker på bilen. Det har senere vist sig at være en bus, fortæller pressevagten.

Branden er slukket igen.

Kraftig røg

Flere vidner til branden fortæller til Ekstra Bladet, at røge var kraftig.

- Flere passagerer var evakueret og stod lidt længere væk. Både buschaufførerne og forbipasserende hjalp til med brandslukkere, fortæller en person, der ikke ønsker sit navn frem.

Det har hverken politiet eller De Blaa Omnibusser kunnet be- eller afkræfte.