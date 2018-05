Bus med 60 unge cheerleadere væltet: Tre kørt på hospitalet

En bus med 60 unge cheerleadere i alderen 10 til 15 år er væltet tæt ved Sundvall i Midtsverige.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Ulykken skete klokken 04:31 i nat, da bussen kørte af vejen og væltede.

Heldigvis landede den på et græsareal, hvilket gjorde, at der ikke er sket alvorlig personskade.

Se også: Alvorlig trafikulykke på hovedvej: Knallertkører død

90 kilometer i timen

Ifølge redningstjenesten kørte bussen med 90 kilometer i timen, da den væltede om på siden og gled ned på et græsområde.

De meste af bussen er intakt, da den er landet på et blødt underlag.

Buschaufføren er mistænkt for at have være uopmærksom i trafikken, og bussen er blevet beslaglagt.