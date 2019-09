Bus med danske skoleelever kører galt i Polen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En bus med 8. klasses skoleelever fra Nørre Alslev Skole i Guldborgsund er fredag formiddag kørt sammen med en lastbil i Polen.

Bilens forude og dør er helt smadret, men ingen elever er kommet til skade.

Det fortæller skolens leder, Thomas Dandanell Nielsen, til Ekstra Bladet.

- Sammenstødet er sket i forbindelse med en pludselig opbremsning foran. Hele lastbilens forude og fordør er ødelagt, men der er ingen personer, som er kommet til skade, lyder det fra skolelederen.

Han tilføjer, at eleverne 'selvfølgelig kan være chokerede', men at det ikke har været nødvendigt for nogen at blive tilset af en læge.

- Det må have givet et brag, da ruden smadrede, men ingen er kommet fysisk til skade, understreger han.

Kontakter elevernes forældre

Der var cirka 15 skoleelever fra Danmark om bord på bussen.

De har været på et udvekslingsbesøg i Litauen, men var på vej hjem, da uheldet skete.

- De skulle efter planen være tilbage på skolen igen ved 19-tiden, da det må være sket forholdsvist tæt på den tyske grænse, vurderer skoleleder Thomas Dandanell Nielsen.

Skolen er i gang med at kontakte de 15 elevers forældre for at berette om sammenstødet og fortælle, at eleverne efter omstændighederne har det godt.

Eleverne venter nu på en ny bus, så de kan komme hjem igen til Danmark - forsinkede, men uden skrammer.