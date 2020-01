Bus med skolelever sprængt i luften i Burkina Faso

14 personer er døde og 19 såret efter en bombe sprængte under en bus i Burkina Faso

En bus sprængte i luften i det nordlige Burkina Faso, da den kørte over en hjemmelavet bombe.

Det var primært skoleelever, som sad i bussen. Det skriver Reuters.

14 personer er døde og 19 såret som følge af eksplosionen. Syv af de dræbte var skoleelever, oplyser regeringen. Ingen har endnu taget ansvaret for at have produceret bomben.

Den ramte bus var en del af en række af tre busser, som kørte efter hinanden i en konvoj. I alt var der 160 personer i busserne, oplyses det i regeringens pressemeddelelse.

Skoleeleverne var ifølge Reuters med bussen for at blive kørt tilbage fra en skoleafslutningstur.

- Regeringen fordømmer kraftigt disse kujonagtige og barbariske handlinger, som har til formål at skade folks morale, udtaler regeringen i pressemeddelelsen.

Hændelsen fandt sted nær grænsen til Mali, hvor islamistiske grupper med forbindelse til al Qaeda og Islamisk Stat i de seneste år har gennemført flere angreb.