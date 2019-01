Bus omringet af politi: Passagererne får lov at gå

En bus er blevet tilbageholdt af politiet ved stationen i Skanderborg, hvor politiet omkring kl. 15.30 var talstærkt tilstede.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Vi har tilbageholdt en udenlandsk bus fra Bosnien, som vi har haft en interesse i at undersøge for et strafbart forhold i forhold til bussen og chaufføren, siger Jørn Brystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge mediet ønsker politiet ikke at kommentere sagen mere søndag aften.

Chaufføren er nu anholdt, mens alle passagererne er kommet ud af bussen:

- Passagererne har fået lov at gå, men vi har tilbageholdt bussen og chaufføren til nærmere undersøgelse, siger Jørn Brystrup.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.