Bus smadrer ned i tunnel: Dræber fem personer

Fem personer blev dræbt, da en bus lige over middag mandag kørte galt og endte halvvejs nede i en undergrunds-tunnel i Rusland.

Ulykken skete ved Slavyansky Metrostation i den vestlige del af Moskva.

Flere end 15 personer skulle desuden være sårede, skriver det russiske nyhedsbureau TASS.

Det skriver Russia Today.

Optagelser på tv viser en bus køre ned ad trapperne og ramme flere fodgængere.

- Der er døde og sårede, hedder de i et tweet fra Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, som kondolerer alle berørte.

Foto: Privatfoto

Tre personer er kørt til hospitalet for behandling.

Ikke terror

Politiet undersøger nu to forskellige forklaringer på ulykken.

Man går ud fra, at det enten skyldes, at bussens bremser havde en fejl, eller at en anden bil drejede ind foran bussen, hvorefter buschaufføren mistede kontrollen med køretøjet.

Myndighederne siger, at der ikke er tegn på, at det skulle være en terror-handling.

Ifølge det tyske medie Franfurter Allgemeine skulle buschaufføren umiddelbart efter ulykken have fortalt, at han havde løsnet håndbremsen, derefter havde bussen selv sat sig i bevægelse, og til sidst kunne han ikke bremse bussen - det er dog ikke bekræftet.

На видео с камер видно, что автобус долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов pic.twitter.com/LPyvbDdqAJ — Breaking Mash (@BreakingMash) 25. december 2017

Russiske myndigheder er nu gået i gang med at undersøge bussen, skriver TASS.