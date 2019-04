Buschauffør overfaldet efter trafikuheld

En 26-årig nordjyde blev søndag sigtet for vold mod tjenestemand, efter at han lørdag påkørte, slog og sparkede en 50-årig buschauffør i Aalborg

En 26-årig mand fra Aalborg blev søndag varetægtsfængslet i fire uger, efter at han lørdag eftermiddag gik amok på en 50-årig buschauffør, der under optrinnet både blev kørt ned, slået og sparket.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands politi, Michael Elkjær, til Ekstra Bladet.

Den dramatiske episode opstod, efter den 26-årige mand omkring klokken 17.00 påkørte en bybus, der var ved at køre væk fra et stoppested i parcelhuskvarteret Hellevangen i Aalborg.

- En bybus kører ud fra et stoppested, hvor den bliver ramt af en personbil, der kører i samme retning. Chaufføren stiger ud af bussen for at se, hvad der er sket, men så speeder den sigtede sin bil op og påkører chaufføren, der bliver kørt få meter, inden han ryger ned fra kølerhjelmen, oplyser vagtchefen.

Hjernerystelse og brækket ankel

Men en påkørsel af den 50-årige chauffør var ikke nok for den unge nordjyske voldsmand, som efterfølgende gav sig til at slå og sparke chaufføren, imens han lå forslået på jorden.

- Føreren stiger ud af bilen og går hen og slår og sparker chaufføren, inden han stiger ind i bilen igen og stikker af fra stedet, forklarer Michael Elkjær, der desuden oplyser, at buschaufføren har pådraget sig en hjernerystelse og et brud på anklen under episoden.

Varetægtsfængslet i fire uger

Der var flere vidner til episoden, og det varede derfor ikke længe, før det lykkedes Nordjyllands Politi at finde frem til den voldelige bilist.

- Vi tog kontakt til manden telefonisk og fik ham til at møde op på politistationen, hvor han blev anholdt kort før klokken 23.00, fortæller vagtchefen.

Den 26-årige måtte efterfølgende overnatte i arresten, og søndag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hjørring.

Her blev han sigtet for vold mod tjenestemand, for at forvolde fare for andre på en hensynsløs måde og for adskillige overtrædelser af færdselsloven.

