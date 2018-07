Buschauffør overfaldet

En buschauffør i København blev søndag morgen overfaldet, da han bad to passagerer om at dæmpe sig i bussen.

Det bekræfter central efterforskningsleder Kenneth Jensen fra Københavns Politi.

Den ene af mændene blev ophidset og valgte herefter at tildele chaufføren slag i ansigtet.

- Der sker det, at to personer stiger på bussen på Københavns Hovedbanegård i retning mod Amager. De er lidt højrøstede, og på et tidspunkt siger chaufføren over højttaleranlægget, at de skal dæmpe sig.

- Det får så den ene mand til at gå op til chaufføren og tildele ham knytnæveslag i ansigtet, fortæller Kenneth Jensen.

Bussen blev herefter stoppet, og politiet kom til kort tid efter. En 38-årig mand blev anholdt. Han er sigtet for vold mod person i offentlig tjeneste.

Episoden skete omkring klokken syv søndag morgen.

Det vides ikke, hvordan den 38-årige mand forholder sig til sigtelsen, da han ikke har ønsket at udtale sig til Københavns Politi.