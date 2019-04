Buschauffør slået ned: Passager ville ikke til Odense

En 33-årig mand er sigtet for at have udøvet vold mod en person i offentlig tjeneste, efter en fynsk buschauffør blev slået ned tirsdag

En buschauffør blev tirsdag eftermiddag slået ned, da en mandlig passager var vred over, at hans bus kørte til Odense og ikke Svendborg.

Det skriver Fyens.dk.

Overfaldet skete på pladsen foran Stenstrup Station nord for Svendborg. Manden skulle med en togbus, da al togtrafik mellem Svendborg og Ringe var indstillet, fordi et træ var væltet ned over skinnerne.

Da han skulle med bussen, stod han på en bus mod Odense, og da det gik op for ham, hvor bussen kørte hen, endte det med, at han slog buschaufføren ned.

- Manden er utilfreds med, at han ikke kan komme med til Svendborg, og det konfronterer han chaufføren med, og det resulterer i, at buschaufføren bliver tildelt et knytnæveslag i ansigtet, fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi til fyens.dk

Buschaufføren er ansat ved Vester Skerninge Bilerne, og her fortæller ejer Anders Bæk Larsen til fyens.dk, at hele firmaet er chokerede over overfaldet.

- Vi er alle sammen både rystede og berørte over det her, siger Anders Bæk Larsen til mediet.

Efter overfaldet er buschaufføren blevet sygemeldt på ubestemt tid, og der er blevet taget hånd om ham fra firmaets side. Hvad det mere præcist indebærer, vil firmaet gerne holde mellem sig og buschaufføren, så de kan få ro til at komme sig over episoden.

En 33-årig mand er efter overfaldet blevet sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste.