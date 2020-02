Buschauffør tiltalt for vold: Kørte bus ind i muslimsk optog

Vagter i gule veste fægtede febrilsk med armene og forsøgte at stoppe en 'løbsk' Movia-bus, der havde forvildet sig ind i et muslimsk optog med mænd, kvinder og børn på Nørrebrogade, der ellers var helt afspærret på grund af optoget.

Se mere video på localeyes.dk

Imamen Mohammed Khani sagde efter episoden, ifølge Berlingske, at chaufføren kørte bevidst ind i optoget:

'Selvom om vores ordensvagter fortalte ham, at der var spærret. Han bragte andre menneskers liv i fare, og til sidste sagde han, at folk skulle skride hjem til deres eget land,' forklarede imamen.

Nu har Københavns politi tiltalt den 57-årige buschauffør for grov vold subsidiært for at have udsat optogets sikkerhedsvagters liv og førlighed for nærliggende fare.

Han er også tiltalt for to overtrædelser af færdselsloven, som giver henholdsvis ubetinget frakendelse af førerretten og et klip.

Chaufføren, der blev fyret af Movias operatør efter episoden, nægter sig skyldig. Han stilles for Københavns Byret onsdag i en domsmandssag.

Episoden skete 10. september sidste år cirka klokken 14.15 under det muslimske Ashura-optog. Der var to chauffører på bussen, linje 3A, fordi den ene var under uddannelse.

artiklen fortsætter under billedet

Her forsøger bussen at mase sig forbi optoget på den spærrede Nørrebrogade. Foto: Localeyes

Movia forklarede efterfølgende, at den 57-årige chauffør fulgte den planlagte omlægning af linje 3A, men kørte forkert og endte i optoget. På video-optagelser fra episoden ses, at tre sikkerhedsvagter i gule veste forsøger at stoppe bussen, men chaufføren kører videre og 'skubber' vagterne foran bussen.

Ifølge anklageskriftet trådte flere personer fra optogets sikkerhedspersonel ud på vejen foran bussen for at stoppe bussens fremkørsel mod og forbi optoget.

Chaufføren skubbede med fronten af bussen sikkerhedsvagterne foran bussen og hen ad Nørrebrogade med en fart på 10-15 kilometer i timen og over en strækning på cirka 100 meter.

Vagterne måtte, ifølge tiltalen, løbe baglæns og ved hjælp af armene holde afstand til bussen og til sidst hoppe til siden for ikke at falde og blive kørt over.

Episoden blev bagefter omtalt heftigt på de sociale medier. En bruger på Facebook kaldte busepisoden et 'racistisk og islamofobisk bus-angreb på muslimer.'

Movia beklagede episoden og skrev, at 'Operatøren har efterfølgende orienteret Movia om, at chaufføren ikke standser bussen hurtigt nok, og at han råber ad sikkerhedspersonalet. Det er uacceptabelt, og dette er Movia og operatøren helt enige om.'

'Movia beklager dybt over for alle dem, der deltog i optoget. Ligeledes er operatøren meget ked af den usikkerhed, som bussens og chaufførens ageren har skabt i forbindelse med optoget,' skrev Movia i en pressemeddelelse.