Bushbrande i Australien tager livet af to brandmænd

To frivillige brandmænd er omkommet i den australske delstat New South Wales, mens de bekæmpede de omfattende brande, der i disse dage omkranser storbyen Sydney.

Det oplyser de lokale myndigheder natten til fredag dansk tid.

Meldingen har fået landets premierminister, Scott Morrison, til at afbryde sin ferie i Hawaii.

I alt otte personer er omkommet i forbindelse med de omfattende brande i Australien.

Flammerne har fortæret 12.000 kvadratkilometer natur og ødelagt flere end 700 hjem.

De to frivillige brandmænd omkom, da deres brandbil ramte et træ under et forsøg på at slukke en brand, der er ude af kontrol sydvest for Sydney.

Chaufføren og en mand på passagersædet omkom på stedet, oplyser politiet.

Tre andre frivillige brandmænd i bilen blev kvæstet, men er nu i stabil tilstand.

Politikommissær Shane Fitzsimmons, der står i spidsen for det frivillige brandvæsen i delstaten, NSW RFS, kalder de omkomne 'helte'.

- De fineste mennesker, der findes, er dem, der er villige til at sætte sig selv i fare uden at bede om noget til gengæld, ingen løn, intet andet end at gøre en forskel for deres lokalsamfund, siger han på et pressemøde.

- Der er en definition for en helt, og disse to lever op til den.

De omkomne er 36-årige Andrew O'Dwyer og 32-årige Geoffrey Keaton. Begge mænd var nybagte fædre, oplyser Fitzsimmons.

Tidligere på dagen var tre andre brandmænd blevet omringet af flammer.

De blev efterfølgende fløjet og kørt til hospitalet med forbrændinger i ansigtet og på arme og ben. De er alle tre i stabil tilstand.

Bushbrande er normale i løbet af det australske sommerhalvår. Men omfanget og voldsomheden af brandene, som er kommet usædvanlig tidligt på sommeren, er uden fortilfælde.

Krisen har skabt udbredt vrede i offentligheden, hvilket har skabt udbredte demonstrationer rundt om i landet.

Blandt andet er Australiens premierminister blevet kritiseret skarpt for at forlade landet for at tage på ferie i Hawaii midt i krisen.

Efter de seneste dødsfald vender han nu hjem.

- Jeg beklager dybt enhver forargelse, det kan have påført de mange australiere, der er blevet påvirket af de forfærdelige brande, at jeg er rejst med min familie på ferie midt i denne tid, siger Scott Morrison.

Situationen er denne uge forværret af en hedebølge, der har sat varmerekord i Australien, samtidig med at en uforudsigelig og kraftig vind har ramt de brandplagede områder.

Morrison ankommer tilbage til Australien, mens temperaturerne ventes at stige yderligere fredag.