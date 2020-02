Butiksejer om eksplosion: - Jeg er ikke uvenner med nogen

- Det er en tom fornemmelse, siger Hans Jensen.

Hans Jensen ejer tatoveringsforretningen 'Art Factory Tattoo' på Lyshøjgårdsvej i Valby, hvis indgangsparti omkring klokken 01.30 natten til torsdag blev ødelagt af en sprængladning.

Ekstra Bladet møder næste formiddag tatovøren og hans kolleger foran butikken. De er i færd med at rydde op efter den voldsomme eksplosion. Glasskår fra det store butiksvindue ligger stadig spredt ud over fortovet, og et par meter væk ligger en enkelt gylden tatoveringsnål.

Der var ingen tilskadekomne i eksplosionen. Foto: Henning Hjorth

Hans Jensen har tatoveret siden 1974, men butikken ved Valby Station har kun ligget der siden 2015. Han aner ikke, hvorfor netop hans forretning skulle være mål for en eksplosion.

- Jeg er ikke uvenner med nogen, fastslår han.

- Egentlig tror jeg, at der er tale om drengestreger, og at det er tilfældigt, at det lige var min butik, det skulle gå ud over. Det er meningsløst.

Flere forskellige personer i området ringede til politiet, efter braget lød. Foto: Henning Hjorth

Mens Hans Jensen og kollegerne rydder op, kommer beboere fra området jævnligt forbi og stiller spørgsmål og tilbyder deres hjælp og støtte.

- I siger bare til. Lige meget hvad, så siger I bare til, siger en kvindelig beboer, som også bor i bygningen, og lægger en hånd på tatovørens skulder.

Hans Jensen er bekymret for, at hændelsen vil påvirke hans forretning.

- Jeg er jo sat væsentligt tilbage af det her, siger han.

- Der går nok en måned eller mere, før jeg kan åbne igen. Jeg håber ikke, at kunderne nu begynder at føle sig utrygge.

- Føler du dig utryg?

- Nej, det gør jeg ikke. Overhovedet ikke. Men det er en meget voldsom oplevelse.

Mindst ti personer kommer forbi for at yde støtte til tatovøren, mens Ekstra Bladet opholder sig ved butikken. Foto: Henning Hjorth

Butikken ligger i stuen i en fire etagers lejlighedsbygning. Der er ingen skader på lejlighederne over butikken.

Københavns Politi undersøger eksplosionen.

- Vi kan udelukke, at det er en gaseksplosion. Alt tyder på, at eksplosionen er sket som følge af en bevidst handling, sagde Leif Hansen, central vagtleder hos Københavns Politi til Ekstra Bladet torsdag morgen.

Det er stadig uvist, hvad der har forårsaget eksplosionen.