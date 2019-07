By i flammer: Ramt af 11. påsatte brand på kort tid

Nyborg har været ramt af 11 påsatte brande inden for blot et par måneder. Nu er en mand sigtet i sagen, oplyser politiet

Kort før midnat torsdag aften blev politiet i Nyborg kaldt ud til en brand i en Villa på Jernbanegade.

En kvik nabo havde set, at der kom røg op fra kælderen og fik derfor lynhurtigt tilkaldt myndighederne. Ingen beboere kom til skade, men de foreløbige undersøgelser viser, at branden er påsat. Det fortæller Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Det er 11. gang på tre måneder, at politiet bliver kaldt ud til en påsat brand i den fynske havneby.

Frygt for pyroman

Inden for den seneste tid har især kolonihaveforeningen Skovly været plaget af påsatte brande. Hele otte gange har brandvæsnet været nødt til at slukke ild i forskellige kolonihaver, efter en gerningsmand har været på spil.

Også torsdagens episode skaber ligeledes bekymring.

- Vi fik anmeldelsen klokken 23.26. Beboerne var hjemme, men de kom hurtigt ud. Ud fra de foreløbige undersøgelser har vi altså mistanke om, at den her brand er påsat, siger Carsten Dichmann, vicepolitiinspektør Fyns Politi.

Derfor arbejder politiet nu ud fra den teori, at der er en pyroman på spil.

- Det gør vi jo. Den her brand kan vi ikke udelukke, har en sammenhæng med de påsatte brande, vi har set oppe i kolonihaveområdet. Der er en afstand på mindre end en kilometer, så derfor kan det have en sammenhæng, siger vicepolitiinspektøren.

Mistænkt sigtet

Tidligere på ugen havde Fyns Politi en mand inde til afhøring i forbindelse med de påsatte brande. Han er nu sigtet for at stå bag ni brande, fortæller Carsten Dichmann.

- Vi efterforsker selvfølgelig bredt i den her sag, men jeg kan oplyse, at vi har sigtet manden, og den sigtelse opretholder vi, siger han og uddyber:

- Vi kan endnu ikke med sikkerhed sige, at han også står bag den nyeste brand, men det er da klart, at for os kan vi ikke udelukke, at det har en sammenhæng.

Vicipolitiinspektøren fortæller afslutningsvist, at der ikke er sket personskader ved de påsatte brande.