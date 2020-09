By plaget af hærværk

Politiet har modtaget anmeldelser om 24 forhold af hærværk i den midtjyske by Kølvrå

En eller flere gerningsmænd har i weekenden hærget den lille by Kølvrå ved Flyvestation Karup i Midtjylland.

Politiet modtog lørdag adskillige anmeldelser fra borgere, der har været udsat for hærværk.

- Der er tale om 24 forskellige forhold. Det er huse, postkasser og biler, der er blevet malet til, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum til Ekstra Bladet.

De fleste af anmeldelser er modtaget lørdag formiddag, og derfor formoder politiet, at hærværket er blevet begået natten til lørdag.

Billeder fra byen viser, at der med rød maling er skrevet 'DØ' på mindst et hus, og at der er malet røde krydser på adskillige postkasser i byen. Derudover er flere biler blev overmalet med rød spraymaling.

Foto: Local Eyes

Politiet har indtil videre ingen mistænkte i sagen.

- Vi efterforsker de muligheder, der er, og så må vi se, hvor det bærer hen, siger Jan Nørrum, der fortæller, at sagen er overladt til det lokale politi.

Ifølge politiet mistænker man ikke, at der er nogen sammenhæng mellem hærværket og andre sager i området.