Bybus og lastbil i sammenstød

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En bybus er onsdag klokken 10.24 kørt op bag i en langsomtkørende lastbil på Suderholmen i den sydøstlige del af Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Syv passagerer var til stede i bussen, da sammenstødet skete i. Det var buschaufføren selv, som ringede til alarmcentralen, oplyser pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Ekstra Bladet.

- Det var bussen, der kørte op bag i en lastbil, som kørte med halm. De var på vej i samme færdselsretning. Hvorfor sammenstødet skete er stadig uklart, siger Jakob Christiansen.

Hverken buschaufføren, de syv passagerer eller chaufføren i lastbilen kom voldsomt til skade ved sammenstødet. Men flere passagerer i bussen har fået en regn af glasskår over sig og har derfor pådraget sig mindre skader, oplyser Østjyllands Politi.

Det var ikke nødvendigt med et stort opbud af ambulancer.

- Vi får lynhurtigt en melding fra buschaufføren i og med, at han selv er i stand til at foretage alarmopkaldet, så på den måde bliver vi hurtigt klar over, at det ikke er meget alvorligt, siger Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.