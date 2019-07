Bydel blev vækket: Høj lyd skabte nervøsitet hos politiet

Politiet frygtede, at der var tale om et ammoniakudslip

Klokken seks søndag morgen lød en høj lyd i den københavnske bydel Vesterbro.

Lyden bragede ud i flere minutter, før den endeligt stoppede. Flere nervøse borgere tog derfor kontakt til Politiet.

Også Politiet nåede at blive nervøse.

- Man får lige et gib, år man hører om et ammoniakudslip - men det blev ret hurtigt afkræftet af brandvæsenet, fortæller Leif Hansen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Politiet frygtede, at der var tale om et ammoniakudslip i Kødbyen, hvor der er flere fødevaregrossister og restauranter.

- Det er farligt ved indånding. Hvis der havde været et udslip, skulle vi pludselig til at kigge på en potentiel evakuering - selvfølgelig afhængig af, hvor stort det var. Det var det heldigvis ikke, og alt er i orden, fortæller han.

Horn sad i klemme

Ekstra Bladet har været i kontakt med en DSB-medarbejder, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Vedkommende kan dog fortælle, at der var tale om et horn, der havde sat sig fast, på et 'parkeret' tog.

Det bekræfter Københavns Politi også.

- Det var et stillestående tog, hvor hornet havde sat sig fast. Det larmer rigtig meget sådan et horn, så jeg kan godt forstå, at der var flere, der blev vækket eller fik et chok af larmen.

DSB-medarbejderen, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, fortalte, at toget holde ved Dybbølsbro Station. Politiet kunne fortælle, at toget holde mellem Sydhavn og Københavns hovedbanegård