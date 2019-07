Byggedirektør idømmes fængsel for ulovlig arbejdskraft

En direktør i et byggefirma idømmes ved Københavns Byret 60 dages fængsel for simpel dokumentfalsk og for at hyre ulovlig arbejdskraft.

Mandens selskab idømmes desuden en bøde på 110.000 kroner.

En række falske id-kort var centrale i sagen mod direktøren, der kommer fra Litauen. Han var anklaget for groft dokumentfalsk og for at have tjent penge på at beskæftige en gruppe illegale arbejdere fra Ukraine.

Ukrainerne blev anholdt i februar, da myndighederne kontrollerede en byggeplads på Amager. Da litaueren senere samme dag afleverede nogle af de anholdtes ejendele på politistationen, blev han også anholdt og sigtet.

Manden, der er 41 år, var blandt andet tiltalt for at have medvirket til fremstillingen af falske id-kort til de ukrainske arbejdere. Men denne del blev han frifundet for, og dermed frifindes han for groft dokumentfalsk.

Under sagen er det dog kommet frem, at direktøren kort tid inden kontrolaktionen på byggepladsen i februar var blevet klar over, at der var noget ved identifikationspapirerne, som ikke stemte.

Dette skulle han ifølge retten have gjort politiet opmærksom på, og derfor er han kendt skyldig i simpel dokumentfalsk.

Litaueren har siddet fængslet siden februar, og i mellemtiden er de ukrainske arbejdere blevet dømt og sendt ud af landet.

Anklagemyndigheden mente, at både de forfalskede papirer og den ulovlige beskæftigelse af ukrainerne var foregået under skærpende omstændigheder.

Men retten vurderede, at det ikke var tilfældet.

Anklagerfuldmægtig Kasper Kjær Jensen, der førte sagen for anklagemyndigheden, havde krævet et års fængsel til manden og en bøde på 500.000 kroner til både direktøren selv og hans selskab.

Med afgørelsen fra Københavns Byret er manden således sluppet væsentligt billigere. Den 41-årige overvejer nu, om han vil anke dommen.