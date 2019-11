Byggemarked meldt til politiet

Byggemarkedet jem & fix er blevet politianmeldt for vildledende markedsføring af Forbrugerombudsmanden.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Jem & fix har haft priser på fire forskellige trailere, hvor priserne var oplyst uden en række omkostninger som indregistrering, ekspeditionsgebyr og fragt.

Derudover er virksomheden også anmeldt for noget tilsvarende med en reol.

Her havde en kunde ønsket at købe en reol til 398 kroner, som det var oplyst på hjemmesiden, men det viste sig siden, at man også skulle betale 299 kroner i fragt. Det var ifølge Forbrugerombudsmanden ikke var oplyst i forbindelse med visningen af reolen på hjemmesiden.

- Når jem & fix ikke tydeligt oplyste om obligatoriske udgifter til fragt sammen med kontantprisen, fik det produktet til at fremstå billigere, end det reelt var, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge lovgivningen skal oplysninger om fragt fremgå første gang, prisen for produktet vises, og det er altså ikke nok, at det fremgår, når man klikker sig videre. Det er dog tilstrækkeligt eksempelvis at skrive 'plus leveringsomkostninger' sammen med et link til en side, hvor man kan se prisen for leveringen.

Desuden er det et krav, at prisen for en vare oplyses sammen med moms og afgifter, hvorfor alle uundgåelige tillæg og gebyrer skal indregnes i prisen.

Har ændret hjemmeside

Jem & fix skriver i en kommentar til anmeldelsen på sin hjemmeside, at man ændrede sin hjemmeside 3. oktober 2018, så det fremgik, at der var fragt oven i prisen for reolen, idet det var en vare, der kun blev solgt på nettet og ikke i butikker, som det er tilfældet med nogle varer.

Kæden skriver desuden, at man valgte ikke at oplyse den samlede pris for trailerne, da kunder dermed havde bedre mulighed for at sammenligne priser med konkurrenterne.

Jem & fix oplyser samtidig, at de ændrede deres priskommuniktation før de fik den første henvendelse fra Forbrugerombudsmanden.

'I jem & fix har vi indtil videre kun modtaget et notat om, at vi bliver politianmeldt for vildledende markedsføring samt Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse. Vi ser nu frem til dialogen med politiet, så vi ved, hvilke forhold det drejer sig om,' skriver kæden på hjemmesiden.