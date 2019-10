Byret afviser erstatning til Omar el-Husseins bekendte

Tre mænd, der blev frifundet for medvirken til terror i forbindelse med Omar el-Husseins angreb i København, får endnu engang nej til erstatning.

Det oplyser advokat Karoline Normann i en mail.

Denne gang er det Københavns Byret, der har afvist, at mændene opfylder betingelserne for erstatning.

De tre nåede at sidde varetægtsfængslet i omkring halvandet år, inden de blev frifundet for den alvorlige anklage. Derfor har de krævet erstatning i millionklassen.

Mændene har flere gange fået nej til erstatning hos anklagemyndigheden. Senest var det Rigsadvokaten, der afviste.

Den sidste mulighed er at indbringe spørgsmålet for domstolene, så retten kan vurdere anklagemyndighedens afgørelser.

Klagemulighederne er dog endnu ikke udtømt for de tre mænd.

Mændene kan nemlig få landsretten til at kigge på sagen, hvis de ønsker det.

Det er tirsdag uvist, om mændene benytter sig af den mulighed.

I erstatningssagen mener anklagemyndigheden, at de udviste 'egen skyld'. Det betyder, at de selv var ude om, at de blev mistænkt, hævdes det.

Man begrunder det blandt andet med, at mændene havde aftalt, hvad man skulle sige til politiet, hvis man blev anholdt.

Man skulle sige, at man ikke støttede Omar el-Husseins gerninger, og at man i øvrigt ikke vidste, hvad han havde gjort.

Trods frifindelsen for medvirken til terror fik alle fire mænd en dom, da sagen blev afgjort 27. september 2016.

En dengang 26-årig mand fik tre års fængsel for at bortskaffe den M95-riffel, som Omar el-Hussein brugte ved angrebet på Krudttønden.

En 32-årig og en 23-årig blev straffet med fængsel i henholdsvis 60 dage og et halvt år for mindre forseelser.

Ved angrebene ved Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade blev Finn Nørgaard og Dan Uzan dræbt, mens seks betjente blev sårede.