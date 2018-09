Byret: Forældre til bandeboss skal flytte fra lejlighed

Københavns Byret har bestemt, at forældrene til LTF-bossen Shuaib Khan skal flytte ud af deres lejlighed på Nørrebro, da sønnen er dømt for trusler mod politiet.

Bandelederen Shuaib Khan har boet i lejligheden sammen med forældrene. Og da hans kriminalitet har en sådan karakter, at den er egnet til at skabe utryghed i området, så er lovens betingelse for at opsige lejemålet opfyldt, står der i dommen, som er faldet torsdag eftermiddag.

Det er det almene boligselskab FSB, der har besluttet at opsige lejemålet. Men Shuaib Khans mor, Razia Khan, som står på lejekontrakten, valgte at indbringe sagen for boligretten.

Under et retsmøde i sagen forklarede Wallait Khan, der er far til Shuaib Khan, at bandelederen sjældent opholder sig i lejligheden, selvom han de sidste par år har haft adresse der. Han forstår ikke, at familien skal straffes for noget, sønnen er dømt for.

Ifølge en driftchef fra FSB, der vidnede i retten, vidste alle i området, hvem Shuaib 'Shebi' Khan var.

I retten kom det frem, at der ikke forelå klager til boligselskabet over familien eller Shuaib Khan. Til det forklarede driftchefen, at de fik mange henvendelser fra bekymrede beboere, men ingen turde klage officielt.

Dommen fra Københavns Byret i dag kan ankes til Østre Landsret inden for fire uger.

